GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Ferdi Tayfur'un ilk oğlu ortaya çıktı; Babasını böyle hayatta tutmuştu

Türk sanat dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Ferdi Tayfur, 2020 yılında böbrek yetmezliği nedeniyle ciddi bir sağlık sorunu yaşamış ve bu dönemde oğlu Timur Turanbayburt'un büyük bir fedakarlığı ile yeniden hayata tutunmuştu.

Ferdi Tayfur'un ilk oğlu ortaya çıktı; Babasını böyle hayatta tutmuştu

Tayfur'un 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Timur'un adı bir kez daha gündeme geldi.

Ferdi Tayfur ve Oğlu Timur Turanbayburt'un Hikayesi

Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olarak dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınırken, özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekti. 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlenen Tayfur, 1976 yılında boşandıktan sonra, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Timur Turanbayburt, babasıyla kuramadığı yakın ilişki ile dikkat çekti.

Timur, 1965 doğumlu olup, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrenmiştir. Ancak yıllar geçse de baba-oğul ilişkisi zamanla derinleşmemiştir. Bununla birlikte, 2020'nin başlarında yaşanan büyük bir olay, aralarındaki bağın güçlenmesini sağlamıştır.

Böbrek Bağışıyla Hayata Tutanma

Ferdi Tayfur, böbrek yetmezliği nedeniyle ciddi bir tedavi sürecine girmişti. Oğlunun, babasına böbreğini bağışlama kararı alması, hem büyük bir fedakarlık hem de baba-oğul ilişkisindeki derin bağın bir göstergesi olarak dikkat çekti. Bu bağış, Tayfur’un yaşamını devam ettirmesine yardımcı oldu ve babasına olan desteği, ikili arasındaki ilişkiyi daha da pekiştirdi.

Ferdi Tayfur'un Anısı ve Mirası

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, geride unutulmaz şarkılar bırakarak, Türk müziğinde önemli bir yer edinmiştir. "İçim Yanar" gibi dillerde dolaşan parçaları, onun müzik dünyasındaki kalıcılığını pekiştirmiştir. Tayfur’un ölümüyle birlikte, yaşamı ve müziği hala geniş bir hayran kitlesi tarafından anılmaktadır.

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor Herkesin evinde var sakın atmayın; İçinden 14-18-24 ayar altın çıkıyor
SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi SGK'sı 1991-2011 arasında olan yaşadı; Erken emeklilik 2160 3600 günle geldi
İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin İbn-i Sina seneler önce söylemiş; Sarımsağı böyle yiyin
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor A, B, C, D ve E sınıfı ehliyeti olan milyonlar dikkat; O koşul kalkıyor
İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur İslam Memiş açık söyledi: Bunu yapan 2025 yılında turnayı gözünden vurur
SON HABERLER
Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var Başvurmayan alamaz: Maaşı 14 bin lirayı aşan emekliye ödeme var
A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper A101'e Toshiba, Philips, JVC TV geliyor; A101 9 Ocak aktüel kataloğu süper
Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var Grip ve soğuk algınlığını anında def ediyor; Her markette var
Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın Meğer hep yanlışmış; Bulaşık makinesine çatal kaşık ve bıçakları böyle koymayın
İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi İstanbul'a fena kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen net tarih verdi
Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat! Elinde Bitcoin ve kripto parası olanlar 20 Ocak tarihine dikkat!
WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor? WhatsApp'a elveda deyin; Hangi Android telefonlar artık desteklenmiyor?
Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik Türkiye'nin yanı başında bilinmeyen büyük zenginlik