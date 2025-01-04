Ferdi Tayfur'un ilk oğlu ortaya çıktı; Babasını böyle hayatta tutmuştu

Tayfur'un 79 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, Timur'un adı bir kez daha gündeme geldi.

Ferdi Tayfur ve Oğlu Timur Turanbayburt'un Hikayesi

Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olarak dillerden düşmeyen şarkılarıyla tanınırken, özel hayatı da zaman zaman kamuoyunun ilgisini çekti. 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlenen Tayfur, 1976 yılında boşandıktan sonra, bu evlilikten dünyaya gelen oğlu Timur Turanbayburt, babasıyla kuramadığı yakın ilişki ile dikkat çekti.

Timur, 1965 doğumlu olup, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrenmiştir. Ancak yıllar geçse de baba-oğul ilişkisi zamanla derinleşmemiştir. Bununla birlikte, 2020'nin başlarında yaşanan büyük bir olay, aralarındaki bağın güçlenmesini sağlamıştır.

Böbrek Bağışıyla Hayata Tutanma

Ferdi Tayfur, böbrek yetmezliği nedeniyle ciddi bir tedavi sürecine girmişti. Oğlunun, babasına böbreğini bağışlama kararı alması, hem büyük bir fedakarlık hem de baba-oğul ilişkisindeki derin bağın bir göstergesi olarak dikkat çekti. Bu bağış, Tayfur’un yaşamını devam ettirmesine yardımcı oldu ve babasına olan desteği, ikili arasındaki ilişkiyi daha da pekiştirdi.

Ferdi Tayfur'un Anısı ve Mirası

79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, geride unutulmaz şarkılar bırakarak, Türk müziğinde önemli bir yer edinmiştir. "İçim Yanar" gibi dillerde dolaşan parçaları, onun müzik dünyasındaki kalıcılığını pekiştirmiştir. Tayfur’un ölümüyle birlikte, yaşamı ve müziği hala geniş bir hayran kitlesi tarafından anılmaktadır.

Kaynak: Gazeteoku.com