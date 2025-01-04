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Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Turanbayburt kimdir? Zeliha Turanbayburt nereli, yaşıyor mu?

Türk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ferdi Tayfur'un eşi Zeliha Turanbayburt kimdir? Zeliha Turanbayburt nereli, yaşıyor mu?

 Tayfur’un vefatının ardından, hayatında önemli bir yere sahip olan ilk eşi Zeliha Turanbayburt’un adı yeniden gündeme geldi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un hayatındaki yerini ve aile bağlarını hep güçlü tutmuş bir isimdir.

Zeliha Turanbayburt Kimdir?

Ferdi Tayfur’un ilk eşi Zeliha Turanbayburt, 1974 yılında ünlü sanatçıyla evlenmiştir. Bu evlilikten Taha adında bir oğulları dünyaya gelmiştir. Ancak, çift 1976 yılında boşanmış ve yollarını ayırmışlardır. Zeliha Turanbayburt, yıllar sonra, 2010 yılında Ferdi Tayfur ile yeniden bir araya gelerek birlikte yaşamaya başlamıştır. Bu dönemde, Zeliha Turanbayburt’un Ferdi Tayfur’un hayatında güçlü bir yer tuttuğu ve aile bağlarının önemini gösterdiği anlaşılmaktadır.

Zeliha Turanbayburt’un Yaşı ve Nereli Olduğu

Zeliha Turanbayburt’un yaşı ve doğum yeriyle ilgili net bilgiler bulunmamaktadır. Ancak, günümüzde Marmaris’te yaşamını sürdürmektedir. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un hayatında her zaman önemli bir yer tutmuş ve aile içindeki güçlü bağlar, Tayfur’un kariyerine de yansıyan duygusal bir derinlik yaratmıştır.

Zeliha Turanbayburt’un Ferdi Tayfur ile olan birlikteliği, özellikle 2010 yılında yeniden başlamış olan ilişkileri, sanatçının hayatındaki duygusal dengeyi sağlamada büyük rol oynamıştır.

Kaynak: Gazeteoku.com

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