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Fena kıymetli; Toplaması çok zahmetli

Toros Dağları’nın zirvelerinde, sedir ve ladin ağaçlarının gölgelerinde gizlenen kuzugöbeği mantarı yeniden yüzünü gösterdi.

Fena kıymetli; Toplaması çok zahmetli

Ünlülerin bile tercih ettiği bu nadir mantar türü, yalnızca lezzetiyle değil, yöre halkı için sağladığı gelirle de büyük önem taşıyor. Akseki’de bahar yağmurlarıyla birlikte başlayan kuzugöbeği sezonu, Mayıs ayı sonuna kadar sürecek. Zahmeti bol ama kazancı yüksek olan bu iş, her yıl yüzlerce kişiyi sabahın erken saatlerinde dağ yollarına düşürüyor.


🍄 Ağaçların Gölgesinde Altın Değeri: Kuzugöbeği Mantarına İlgi Artıyor

Toros Dağları’nın ormanlık yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, hem toplaması zahmetli hem de yüksek fiyatlı bir ürün olarak öne çıkıyor. Sedir ve ladin ağaçlarının diplerinde çıkan bu nadir mantarın tazesi, pazar ve özel alıcılarda 1.250 TL’ye kadar alıcı buluyor. İlk çıktığı günlerde kilosu 1.500 TL’yi gören kuzugöbeği, bölgede yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor.


👣 Sabahın İlk Işıklarıyla Dağlara Yolculuk

Vatandaşlar, sabah erken saatlerde Torosların eteklerine çıkarak mantar toplamaya başlıyor. Gün boyu ağaç diplerinde yapılan aramalarla, kimi zaman 1 kilo, kimi zaman 2-3 kilo mantar bulunabiliyor. Ancak bu iş hem zaman hem de enerji gerektiriyor. “Kuzugöbeğini bulunca insan mutlu oluyor” diyen yerel halk, doğayla baş başa kalarak bu özel mantarın peşinden gitmeyi bir gelenek hâline getirmiş durumda.


🔎 Organik, Doğal ve Yüksek Kalorili

Kuzugöbeği sadece ekonomik değil, besin değeri açısından da kıymetli. Akseki esnaflarından Bayram Erdoğan’ın söylediğine göre, bu mantar türü yüksek kalorili ve lezzetli bir protein kaynağı. Beyazı da siyahı da aynı değerde. Halkın büyük kısmı topladığını satmak yerine kurutarak kışa saklıyor.

Kaynak: İHA

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