Fehmi Koru Metropoll anketini masaya yatırdı! CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir! Bütün partiler gözden düşüyor...

Metropoll Araştırma'nın son anket sonuçlarını köşesine taşıyan gazeteci yazar Fehmi Koru CHP kurultayından da sürpriz sonuçlar çıkabilir ifadelerini kullandı.

10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette "Önümüzdeki pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sorulduğunu belirten Koru, "Sonuçlar bana çok ilginç geldi" deyip şunları yazdı:

Partilerin oyları çakıldı!

- Mayıs ayında yapılan seçimde %35.32 oranında oy almış olan AK Parti’ye oy vermeyi düşünenlerin oranı %15.2…

- CHP son seçimde %25.41 oy almıştı, ona oy vermeyi düşünenler %15.2…

- MHP %10.04 oy almıştı, şimdi %4.7 alabiliyor.

- İYİ Parti’nin oyu %9.90’dı, o da %5.7’ye düşmüş görünüyor.

- Seçime Yeşil Sol Parti adıyla katılıp %8.79 oy almış parti şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) adını aldı, onun alabileceği oy da %5.9 görünüyor.

- Yeniden Refah Partisi’ne oy verebilecekler %1.3, Zafer Partisi’ne verebilecekler %1.4, diğer partilerin oyları da toplam %3.4.

- Geriye kalanlar, “Kararsızım” diyenler (20.3), protesto oyu kullanacaklar (11.8) ve cevap vermek istemeyenler (%7.1) olarak %39.2 ile en kalabalık grubu oluşturuyor…

Vatandaş partilere neden ilgisiz!

Partilere bu denli ilgisizliğin daha önce pek görülmüş şey olmadığını belirten Fehmi Koru, "Bu tablo bazılarımıza sürpriz gelebilir ama bana gelmedi; son seçimde pek çoğumuz oyunu pek gönülden kullanmadık; kullandıktan sonra olaylar beklentilerimize uygun gitmediği için bazılarımızı pişman edecek gelişmeler yaşandı. Halen de yaşanıyor." dedi.

Türkiye iyiye mi kötüye mi gidiyor?

Metropoll’ün “Türkiye iyiye mi, kötüye mi gidiyor?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: “İyiye gidiyor” %23.0; “Kötüye gidiyor” %66.9… “Ekonomi iyi yönetiliyor” diyenler %20.6’da kalırken, iyi yönetilmediğini söyleyenlerin oranı %76… Olumsuz bakanlar AK Parti’de (56.0) ve MHP’de de (%59.2) yüksek. İktidarda alarm zilleri çalıyor olmalı.

CHP kurultayından sürpriz çıkabilir

Metropoll’ün araştırmasında “Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu CHP genel başkanı olmasını istersiniz?” sorusu bütün deneklere sorulmuş. Halkımız Özgür Özel’i (%46.5) Kemal Kılıçdaroğlu’ndan (%22.5) fazla istiyor. Bir mislinden bile fazla.

Bir önceki seçimde oyunu CHP’ye vermiş seçmenlerin tercihlerinde de durumun pek farklı olmadığı anlaşılıyor: Ö. Özel %58.5, K. Kılıçdaroğlu %27.9…

Daha da önemlisi, Metropoll’ün bir ay önceki anketinde K. Kılıçdaroğlu (%44.2), Ö. Özel’in (%41.9) önünde gidiyormuş. Durum bir ayda tersine dönmüş…

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