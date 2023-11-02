GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Fehmi Koru Metropoll anketini masaya yatırdı! CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir! Bütün partiler gözden düşüyor...

Gazeteci yazar Fehmi Koru bu hafta 'Bir anket: Bütün partiler gözden düşüyor.. CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir…' başlıklı yazısında Metropoll Araştırma'nın son anket sonuçlarını yazdı. "Bütün partiler gözden düşüyor" değerlendirmesini yapan Fehmi Koru tüm partileri oylarında çok ciddi düşüş olduğunu belirtti.

Fehmi Koru Metropoll anketini masaya yatırdı! CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir! Bütün partiler gözden düşüyor...

Metropoll Araştırma'nın son anket sonuçlarını köşesine taşıyan gazeteci yazar Fehmi Koru CHP kurultayından da sürpriz sonuçlar çıkabilir ifadelerini kullandı.

10-16 Ekim tarihleri arasında yapılan ankette "Önümüzdeki pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sorulduğunu belirten Koru, "Sonuçlar bana çok ilginç geldi" deyip şunları yazdı:

Partilerin oyları çakıldı!

- Mayıs ayında yapılan seçimde %35.32 oranında oy almış olan AK Parti’ye oy vermeyi düşünenlerin oranı %15.2…
- CHP son seçimde %25.41 oy almıştı, ona oy vermeyi düşünenler %15.2…
- MHP %10.04 oy almıştı, şimdi %4.7 alabiliyor.
- İYİ Parti’nin oyu %9.90’dı, o da %5.7’ye düşmüş görünüyor.
- Seçime Yeşil Sol Parti adıyla katılıp %8.79 oy almış parti şimdi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) adını aldı, onun alabileceği oy da %5.9 görünüyor.
- Yeniden Refah Partisi’ne oy verebilecekler %1.3, Zafer Partisi’ne verebilecekler %1.4, diğer partilerin oyları da toplam %3.4.
- Geriye kalanlar, “Kararsızım” diyenler (20.3), protesto oyu kullanacaklar (11.8) ve cevap vermek istemeyenler (%7.1) olarak %39.2 ile en kalabalık grubu oluşturuyor…

Vatandaş partilere neden ilgisiz!

Partilere bu denli ilgisizliğin daha önce pek görülmüş şey olmadığını belirten Fehmi Koru, "Bu tablo bazılarımıza sürpriz gelebilir ama bana gelmedi; son seçimde pek çoğumuz oyunu pek gönülden kullanmadık; kullandıktan sonra olaylar beklentilerimize uygun gitmediği için bazılarımızı pişman edecek gelişmeler yaşandı. Halen de yaşanıyor." dedi.

Türkiye iyiye mi kötüye mi gidiyor?

Metropoll’ün “Türkiye iyiye mi, kötüye mi gidiyor?” sorusuna verilen cevaplar şöyle: “İyiye gidiyor” %23.0; “Kötüye gidiyor” %66.9… “Ekonomi iyi yönetiliyor” diyenler %20.6’da kalırken, iyi yönetilmediğini söyleyenlerin oranı %76… Olumsuz bakanlar AK Parti’de (56.0) ve MHP’de de (%59.2) yüksek. İktidarda alarm zilleri çalıyor olmalı.

CHP kurultayından sürpriz çıkabilir

Metropoll’ün araştırmasında “Özgür Özel’in mi Kemal Kılıçdaroğlu’nun mu CHP genel başkanı olmasını istersiniz?” sorusu bütün deneklere sorulmuş. Halkımız Özgür Özel’i (%46.5) Kemal Kılıçdaroğlu’ndan (%22.5) fazla istiyor. Bir mislinden bile fazla.

Bir önceki seçimde oyunu CHP’ye vermiş seçmenlerin tercihlerinde de durumun pek farklı olmadığı anlaşılıyor: Ö. Özel %58.5, K. Kılıçdaroğlu %27.9…

Daha da önemlisi, Metropoll’ün bir ay önceki anketinde K. Kılıçdaroğlu (%44.2), Ö. Özel’in (%41.9) önünde gidiyormuş. Durum bir ayda tersine dönmüş…

Fehmi Koru yazısının devamı için >>>

fehmi koru ak parti CHP MHP İyi Parti Metropoll Metropoll araştırma anket
ÇOK OKUNAN HABERLER
Fehmi Koru Metropoll anketini masaya yatırdı! CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir! Bütün partiler gözden düşüyor... Fehmi Koru Metropoll anketini masaya yatırdı! CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir! Bütün partiler gözden düşüyor...
Meczup da, katilin avukatı da sensin vicdansız anne Meral! Ali Karahasanoğlu yazdı Meczup da, katilin avukatı da sensin vicdansız anne Meral! Ali Karahasanoğlu yazdı
Dilan Polat ve tayfası cüretkâr bir görgüsüzlük bataklığına saplandılar! Ahmet Hakan yazdı Dilan Polat ve tayfası cüretkâr bir görgüsüzlük bataklığına saplandılar! Ahmet Hakan yazdı
Borcu olan vatandaşlara müjde! Ziraat Bankası'ndan son dakika 80 bin TL ihtiyaç kredisi hamlesi! Borcu olan vatandaşlara müjde! Ziraat Bankası'ndan son dakika 80 bin TL ihtiyaç kredisi hamlesi!
Bakan Işıkhan açıkladı! 5 bin liralık ikramiye için tarih belli oldu! Kimler bu ikramiyeden kapsam dışı kalacak? Bakan Işıkhan açıkladı! 5 bin liralık ikramiye için tarih belli oldu! Kimler bu ikramiyeden kapsam dışı kalacak?
SON HABERLER
Dilan Polat ve tayfası cüretkâr bir görgüsüzlük bataklığına saplandılar! Ahmet Hakan yazdı Dilan Polat ve tayfası cüretkâr bir görgüsüzlük bataklığına saplandılar! Ahmet Hakan yazdı
Meczup da, katilin avukatı da sensin vicdansız anne Meral! Ali Karahasanoğlu yazdı Meczup da, katilin avukatı da sensin vicdansız anne Meral! Ali Karahasanoğlu yazdı
Fehmi Koru Metropoll anketini masaya yatırdı! CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir! Bütün partiler gözden düşüyor... Fehmi Koru Metropoll anketini masaya yatırdı! CHP kurultayından sürpriz sonuç çıkabilir! Bütün partiler gözden düşüyor...
Hasan Can’a çok alkış Hasan Can’a çok alkış
CHP kurultayından sürpriz çıkar mı CHP kurultayından sürpriz çıkar mı
Görgüsüzlük ile suç arasında bir ilişki var Görgüsüzlük ile suç arasında bir ilişki var
“Parti benim, veliahtıma devrederim” “Parti benim, veliahtıma devrederim”
Değişin değiştirin Değişin değiştirin