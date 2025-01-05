Fatih, Kartal, Tuzla ve Güngören'de oturanlar dikkat; Bugün 17.00'ye kadar yok

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak bölgeleri ve saat aralıklarını duyurdu. İşte kesinti yaşayacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar:
Beylikdüzü
Dereağzı Mahallesi: Sadık Sokak
Yakup Çuk Mahallesi: Akik, Sanayi Sokak
Kavaklı Mahallesi: Kavaklı, Olimpiyat, Ürgüp, İbrahim Müteferrika Sokaklar
Saat: 09:00 - 17:00
Sebep: Bakım çalışması ve abone bağlantıları.
Büyükçekmece
Dizdariye Mahallesi: Aydın, Bostan, Enverpaşa, Hasanreis, Kemal Atatürk, Mektep, Sadıkbey, Teyyareci Fethibey, Yurt, Çınar 1, İbrahim Ahmetağa Sokaklar
19 Mayıs Mahallesi: Akel, Kemal Atatürk, Nutuk, Çemberlitaş, İnönü, İstanbul 1, Şevki Arı Sokaklar
Saat: 09:00 - 17:00
Sebep: Bakım çalışmaları.
Esenyurt
Orhan Gazi ve Sanayi Mahalleleri: Belirli sokaklar
Saat: 09:00 - 17:00
Sebep: Yeni OG tesis yatırım çalışması.
Saadetdere Mahallesi:
Saat: 21:00 - 05:00 (Gece kesintisi)
Sebep: Önleyici bakım çalışmaları.
Fatih
Rüstempaşa Mahallesi: Rüstempaşa Mahkeme, Uzunçarşı Sokak
Sarıdemir Mahallesi: Uzunçarşı Sokak
Saat: 10:00 - 17:00
Sebep: Abone bağlantısı.
Güngören
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi: Güldalı Sokak
Saat: 09:00 - 12:00
Sebep: Abone bağlantısı.
Kartal
Bakım Çalışması: Beytaşı, Yakakent, Tiryaki, Anıt, Sağlık, Nezih, Emel, Mete,
Meşecik, Tarihi Ayazma, Altdere, Kartal, Topçeşme Sokaklar
Saat: 10:00 - 17:00
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışması.
Bakım Çalışması: Tekel Sokak
Saat: 10:00 - 15:00
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışması.
Tuzla
Sahil, Bucak Çıkmazı, Selin, Akyıldız Çıkmazı Sokaklar:
Saat: 09:30 - 17:00
Sebep: Şebeke iyileştirme çalışması.
Kaynak: gazeteoku.com