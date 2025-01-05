Fatih, Kartal, Tuzla ve Güngören'de oturanlar dikkat; Bugün 17.00'ye kadar yok

BEDAŞ (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) ve AYEDAŞ (Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.), bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak bölgeleri ve saat aralıklarını duyurdu. İşte kesinti yaşayacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar:

Beylikdüzü

Dereağzı Mahallesi: Sadık Sokak

Yakup Çuk Mahallesi: Akik, Sanayi Sokak

Kavaklı Mahallesi: Kavaklı, Olimpiyat, Ürgüp, İbrahim Müteferrika Sokaklar

Saat: 09:00 - 17:00

Sebep: Bakım çalışması ve abone bağlantıları.



Büyükçekmece

Dizdariye Mahallesi: Aydın, Bostan, Enverpaşa, Hasanreis, Kemal Atatürk, Mektep, Sadıkbey, Teyyareci Fethibey, Yurt, Çınar 1, İbrahim Ahmetağa Sokaklar

19 Mayıs Mahallesi: Akel, Kemal Atatürk, Nutuk, Çemberlitaş, İnönü, İstanbul 1, Şevki Arı Sokaklar

Saat: 09:00 - 17:00

Sebep: Bakım çalışmaları.



Esenyurt

Orhan Gazi ve Sanayi Mahalleleri: Belirli sokaklar

Saat: 09:00 - 17:00

Sebep: Yeni OG tesis yatırım çalışması.

Saadetdere Mahallesi:

Saat: 21:00 - 05:00 (Gece kesintisi)

Sebep: Önleyici bakım çalışmaları.



Fatih

Rüstempaşa Mahallesi: Rüstempaşa Mahkeme, Uzunçarşı Sokak

Sarıdemir Mahallesi: Uzunçarşı Sokak

Saat: 10:00 - 17:00

Sebep: Abone bağlantısı.



Güngören

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi: Güldalı Sokak

Saat: 09:00 - 12:00

Sebep: Abone bağlantısı.



Kartal

Bakım Çalışması: Beytaşı, Yakakent, Tiryaki, Anıt, Sağlık, Nezih, Emel, Mete,

Meşecik, Tarihi Ayazma, Altdere, Kartal, Topçeşme Sokaklar

Saat: 10:00 - 17:00

Sebep: Şebeke iyileştirme çalışması.

Bakım Çalışması: Tekel Sokak

Saat: 10:00 - 15:00

Sebep: Şebeke iyileştirme çalışması.



Tuzla

Sahil, Bucak Çıkmazı, Selin, Akyıldız Çıkmazı Sokaklar:

Saat: 09:30 - 17:00

Sebep: Şebeke iyileştirme çalışması.

Kaynak: gazeteoku.com