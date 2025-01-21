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Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de, 21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı saat 03.30 sularında çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı.

Facia geliyorum demiş; Bolu Grand Kartal Otel Google yorumları korkunç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Yangın, otelin restoran bölümünde başladı ve kısa sürede tüm binayı sardı. Otelin ahşap kaplamalı dış cephesi, alevlerin hızla yayılmasına neden oldu. Yangın sırasında otelde 234 misafirin konakladığı belirtildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Yaşanan Panik

Yangın esnasında bazı misafirler, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalıştı. Bu tehlikeli yöntem, yangının yarattığı paniğin boyutunu gözler önüne serdi. Otelin kayak eğitmenlerinden Necmi Kepçetutan, yaklaşık 20 misafiri tahliye etmeye yardımcı olduğunu ve yoğun duman nedeniyle acil çıkışların bulunmasının zorlaştığını ifade etti.

Yetkililerin Açıklamaları ve Soruşturma

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak detaylı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Yangının söndürülmesi için 30 itfaiye aracı ve 28 ambulansın yanı sıra toplamda 267 personelin görev aldığı açıklandı.

Otelin Sahibi

Grand Kartal Otel, orman mühendisi Mazhar Murtezaoğlu tarafından kurulmuştur. 1960 yılında Bolu'ya gelen Murtezaoğlu, önce Bolu Dağı Kantini'ni kurmuş, ardından İsviçre'den ilham alarak Kartalkaya'da bir kayak merkezi oluşturma hayalini gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda önce Kartal Otel'i, ardından Grand Kartal Otel'i inşa etmiştir.

Google Yorumları Korkunç

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