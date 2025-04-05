GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Fabrika patladı; Arçelik o il'e taşınıyor

Türkiye'nin önde gelen sanayi devlerinden Koç Holding, beklenmedik bir kararla Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Arçelik fabrikasını Manisa'ya taşıma kararı aldı.

Fabrika patladı; Arçelik o il'e taşınıyor

Bu stratejik hamle, hem Kocaeli'de hem de Manisa'da çeşitli tepkilere yol açtı. İşten çıkarmalar ve işçi hakları konusundaki endişeler, gündemin merkezine oturdu. Peki, bu taşınma süreci nasıl gelişti ve arkasında yatan sebepler neler?

Taşınma Kararının Detayları

Arçelik, Çayırova Kampüsü'nde yıllık 3,5 milyon adet çamaşır makinesi üretim kapasitesine sahip bir tesise sahipti. Şirket, 2023 ve 2024 yıllarında bu üretim tesisini kademeli olarak Manisa'daki mevcut üretim tesislerine taşıma kararı aldı . Bu kararın ardında, üretim süreçlerini optimize etme ve maliyetleri düşürme hedefleri bulunuyor.

İşten Çıkarmalar ve Tepkiler

Taşınma süreciyle birlikte, yaklaşık 700 işçinin işine son verildiği iddiaları gündeme geldi . Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, bu duruma sert tepki göstererek, taşınmanın sadece bir yer değişikliği olmadığını, aynı zamanda 3000 işçinin kazanılmış haklarının gasp edilmesi ve daha ağır, güvencesiz koşullarda çalıştırılması planının bir parçası olduğunu öne sürdü. Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, işçilerin haklarının korunması için gerekli denetimlerin yapılmadığını belirtti.

Manisa'da Yeni Bir Sanayi Üssü Oluşuyor

Arçelik'in Manisa'ya taşınması, şehri önemli bir sanayi merkezi haline getiriyor. Önümüzdeki yıl, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin de Manisa'da dev bir fabrika kurması planlanıyor. Bu gelişmeler, Manisa'yı sanayi açısından cazip bir bölge haline getirirken, işçi hakları ve çalışma koşulları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

İşçilerin Geleceği ve Sendikal Mücadele

Taşınma sürecinde işten çıkarılan işçilerin geleceği belirsizliğini koruyor. İşçiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelelerini sürdürüyor. Özellikle, taşınma sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve işçilerin mağdur edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü Teşkilat dizisine yeni başrol geldi; Ekranlara döndü
SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor SGK ve BAĞKURLU'ya sevindiren haber; 17-28 Nisan arası ödeme yatıyor
Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor Ve hayırlı olsun; Süper Lig'in gol makinesi Romulo! İstanbul'a geliyor
A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat A101 ve BİM marketten tereyağı yoğurt peynir süt alanlar dikkat
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek Nisan maaşından önce 4A, 4B, 4C emeklilerine 20.000 TL ödenecek
SON HABERLER
Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek! Yastık altında 450.000 TL’si olan TOGG T10F alabilecek!
Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak Tüm Türkiye'de başladı; Ehliyetinize gerek kalmayacak
Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç Son anket sonucu geldi; Erdoğan 3 adayla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü Trump'ın tarifesi Türkiye'yi de vurdu; Borsa İstanbul ve altın çöktü
Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa
Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi Gönül Dağı son bölüm fragmanı olay oldu; Acı son geldi
Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali... Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...
Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı Özgür Demirtaş baltayı taşa vurdu; Alay konusu yapıldı