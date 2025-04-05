Fabrika patladı; Arçelik o il'e taşınıyor

Bu stratejik hamle, hem Kocaeli'de hem de Manisa'da çeşitli tepkilere yol açtı. İşten çıkarmalar ve işçi hakları konusundaki endişeler, gündemin merkezine oturdu. Peki, bu taşınma süreci nasıl gelişti ve arkasında yatan sebepler neler?

Taşınma Kararının Detayları

Arçelik, Çayırova Kampüsü'nde yıllık 3,5 milyon adet çamaşır makinesi üretim kapasitesine sahip bir tesise sahipti. Şirket, 2023 ve 2024 yıllarında bu üretim tesisini kademeli olarak Manisa'daki mevcut üretim tesislerine taşıma kararı aldı . Bu kararın ardında, üretim süreçlerini optimize etme ve maliyetleri düşürme hedefleri bulunuyor.

İşten Çıkarmalar ve Tepkiler

Taşınma süreciyle birlikte, yaklaşık 700 işçinin işine son verildiği iddiaları gündeme geldi . Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, bu duruma sert tepki göstererek, taşınmanın sadece bir yer değişikliği olmadığını, aynı zamanda 3000 işçinin kazanılmış haklarının gasp edilmesi ve daha ağır, güvencesiz koşullarda çalıştırılması planının bir parçası olduğunu öne sürdü. Bayhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, işçilerin haklarının korunması için gerekli denetimlerin yapılmadığını belirtti.

Manisa'da Yeni Bir Sanayi Üssü Oluşuyor

Arçelik'in Manisa'ya taşınması, şehri önemli bir sanayi merkezi haline getiriyor. Önümüzdeki yıl, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD'nin de Manisa'da dev bir fabrika kurması planlanıyor. Bu gelişmeler, Manisa'yı sanayi açısından cazip bir bölge haline getirirken, işçi hakları ve çalışma koşulları konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor.

İşçilerin Geleceği ve Sendikal Mücadele

Taşınma sürecinde işten çıkarılan işçilerin geleceği belirsizliğini koruyor. İşçiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları, haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelelerini sürdürüyor. Özellikle, taşınma sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve işçilerin mağdur edilmemesi gerektiği vurgulanıyor.