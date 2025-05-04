Ey şanlı ordu, ey şanlı asker; Türk savunma sanayii tarih yazdı

ABD ve Almanya gibi ülkelerin geçmişte uyguladığı savunma sanayi yaptırımları, Türkiye için adeta bir dönüm noktası oldu. Türk savunma sanayii, 2025 Nisan ayında ulaştığı 539 milyon dolarlık ihracatla tarihi bir başarıya imza attı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54’lük artışa işaret ediyor.



🌍 4 Aylık Performans: 2,2 Milyar Doları Aştı

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın verilerine göre, 2025 yılı Ocak–Nisan döneminde toplam ihracat %67 artışla 2 milyar 238 milyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, yalnızca geçici bir sıçrama değil; stratejik yatırımlar ve yerli üretim odaklı politikaların meyvesi olarak değerlendiriliyor.



🔬 12 Aylık Değerlendirme: Teknolojiyle Gelen 7,6 Milyar Dolar

Son 12 aylık veriler, Türkiye'nin savunma alanında yüzde 42’lik bir ihracat artışıyla 7 milyar 635 milyon dolarlık hacme ulaştığını ortaya koyuyor. Bu başarı, sadece üretim hacmiyle değil; yüksek teknoloji ve katma değerli çözümlerle dünya pazarındaki etkinliğin arttığını kanıtlıyor.



🏗️ KOBİ’lerden Dev Şirketlere: Genişleyen Üretim Ekosistemi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, bu başarının arkasında yalnızca büyük firmaların değil; KOBİ’lerden akademik iş birliklerine kadar geniş bir ekosistemin bulunduğuna dikkat çekti.

🗨️ “Bu ivme, milli teknolojilerle büyüyen Türkiye'nin bir sonucudur. Yerli üretim gücümüzle ihracatta sürdürülebilir başarı sağlayacağız,” dedi.

Kaynak: Gazeteoku.com