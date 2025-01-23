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Ev ve araç miras kalanlar dikkat! Yeni karar şoke etti

12 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, miras kalan taşınmaz ve araçların satış süreçlerinde önemli değişiklikler getirmiştir.

Ev ve araç miras kalanlar dikkat! Yeni karar şoke etti

Bu düzenlemeler, mirasçıların haklarını korumayı ve işlemleri daha şeffaf ve hızlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

Taşınmaz Satışlarında Veraset 

Miras kalan taşınmazların satışı için mirasçıların öncelikle mahkemeden veraset ilamı almaları gerekmektedir. Bu belge, mirasçıların taşınmaz üzerindeki haklarını resmi olarak belgelemektedir. Veraset ilamının alınmasının ardından tapu devir işlemleri için kimlik belgesi, tapu senedi ve zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi gibi belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir.

Miras-tapu

Araç Satışlarında İzlenmesi Gereken Prosedürler

Miras yoluyla intikal eden araçların satışı da belirli prosedürlere tabi tutulmuştur. Araç satışı için noter onaylı veraset belgesi alınması şarttır. Bu belge, araç üzerindeki hak sahipliğini kanıtlamaktadır. Ayrıca, araç satış sürecinde vergi borçlarının kontrol edilmesi, ilişik kesme belgesi alınması, araç muayenesinin güncel olması ve sigorta poliçelerinin geçerli olması gerekmektedir. Bu adımların eksiksiz takip edilmesi, satış sürecinin sorunsuz tamamlanmasını sağlamaktadır.

Mirasçılar Arasında Anlaşmazlık Durumunda Yapılması Gerekenler

Taşınmaz ya da araçların satışı için tüm mirasçıların onayı gerekmektedir. Mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda ise mahkemeye başvurulabilmektedir. Mahkeme kararıyla gerçekleştirilen satışlardan elde edilen gelir, mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Bu düzenleme, miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirgemeyi amaçlamaktadır.

Yeni Düzenlemenin Sağladığı Başlıca Faydalar

Yeni düzenleme ile mirasçılar haklarını daha kolay ve güvenli bir şekilde kullanabilmektedirler. Satış süreçleri daha hızlı ve şeffaf hale gelirken, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların azalması ve hukuki engellerin ortadan kalkması hedeflenmektedir. Miras paylaşımında daha adil ve şeffaf bir sistem kurularak, mirasçıların haklarının korunması amaçlanmaktadır. Bu sayede, mirasçılar daha kolay ve sorunsuz bir şekilde haklarına ulaşabilmektedirler.

Resmi Kaynaklar: 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

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