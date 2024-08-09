Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı

Kira kontratları değişti mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kira kontratlarıyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada kira kontratlarının dijitalleşmesi sürecine dair detayları açıkladı. Yeni düzenlemeyle beraber, kira sözleşmeleri artık e-Devlet Kapısı üzerinden tamamlanabilecek. Bu uygulama, yıl sonuna kadar tüm kullanıcılar için geçerli olacak. Bu adım, hem kiracılar hem de ev sahipleri için büyük bir kolaylık sunacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon toplantısında bazı açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Devlet Kapısı'nda önemli ilerlemeler kaydedildiği ifade edildi. Yılmaz, toplantı içerisinde alınan kararların, ulusal veri sözlüğü, veri ihtiyaç envanteri, bütünleşik hizmet tasarımı ve memnuniyet anketleri gibi farklı alanlarda açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yapay zeka ve veri kullanımı ilgili de detayları verdi.

e-Devlet Kapısı Kullanıcı İstatistikleri

1 Ağustos 2024 sonrasında e-Devlet Kapısı kullanıcı sayısının 66 milyonu aştı. Bu sayı, Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96’sının e-Devlet Kapısı kullanıcısı olduğunu bizlere gösteriyor. E-Devlet sisteminin geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması, dijital okur yazarlığın artığını ve dijitalleşmenin ülke genelinde ilerlediğini gösteriyor.

Türkiye e-Devlet Kapısı, 2024 yılı Avrupa Komisyonu e-Devlet Kıyaslama Raporu'nda 83 puanla AB ortalamasının üzerinde bir puan aldı. Bu da Türkiye’yi 37 ülke arasında 10. sırada yer almasını sağladı. AB üyesi olmayan ülkeler arasında en iyi performans gösteren ülkelerden biri Türkiye oldu. Türkiye, kullanıcı desteği, dijital posta ve sınır ötesi kullanıcı desteği alanında tam puan almayı başardı. Kullanıcı odaklılıkta 99,6 puanla ikinci, şeffaflıkta 82 puanla beşinci sırada yer aldı.

Hizmetlerle İlgili Gelecek Planları

e-Devlet Kapısı'nda sunulan binlerce hizmetin yüzde 12’sinin bütünleşik hizmetler oluşturduğu belirtildi. 2018 yılından bu yana e-Devlet Kapısı'nda önemli bir ivme kazanıldı. Entegre kurum sayısının yüzde 114, sunulan hizmet sayısının yüzde 101 ve kullanıcı sayısının yüzde 60 oranında arttı. Bununla beraber, giriş sayısında yüzde 329 artış yaşandı. Bu başarıların, kurumların özverili ve vatandaş odaklı hizmet sunumunun yansıması olarak ortaya çıkıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulması sonrasında e-Devlet Kapısı'nın dijitalleşme sürecinde önemli bir aşama elde edildi. Bununla beraber, 2021 yılında açıklanan ulusal yapay zeka stratejisinin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planına da başlandı. Geçtiğimiz günlerde bu karar hakkında detaylar yayımlandı. Milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda sistem yakında hayata geçirilecek.

E-Devlet Kapısı üzerinde yakın dönemde birçok yenilik gerçekleştirildi. Müze kart entegrasyonu ve mobil kaza tutanağı uygulamaları da sisteme eklendi. Mobil müze kart uygulamasıyla, 390 bin kullanıcıya mobil müze kartı ulaştırıldı. Mobil kaza tutanağı ise 20 Mayıs'ta devreye girdi. Uygulama şimdiden 59 bin kişi tarafından kullanıldı.

Dijital Türkiye yolunda atılan adımlar her geçen gün ilerleme kaydediyor. Türkiye'nin dijitalleşme ekonomisinde rekabetçi bir noktaya gelmesi birçok kişi tarafından da memnuniyetle karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bu konuda destekleri için şükranlarını sundu. Bu kapsamda, e-Devlet Kapısı'ndaki yeni hizmetler ve dijital dönüşüm adımları her geçen gün ilerliyor. Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve kamu hizmetlerine erişimi daha hızlı ve güvenli hale getirecek sistem sürekli olarak güncelleniyor. Yeni dönemde kira kontratlarının dijital platformlarda yapabilmesi bu dönüşümün en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.