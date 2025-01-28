Et fiyatları sabitlendi; Kıyma 379 TL'den satılacak

Enflasyonun etkilerini hafifletmek ve vatandaşların ramazan ayında ekonomik fiyatlarla kırmızı ete ulaşmasını sağlamak amacıyla et fiyatlarının ramazan sonuna kadar sabitleneceği duyuruldu.

İstanbul genelinde faaliyet gösteren 66 üye market, 2.700’e yakın şube ve 43 bin çalışanla oluşturulan perakende ağı, tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ulaştırmayı amaçlıyor.

Ramazan Boyunca Fiyatlar Sabit!

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma kapsamında et fiyatlarının ramazan ayı sonuna kadar sabit tutulacağını açıkladı.

Sabitleme Kapsamında Açıklanan Et Fiyatları:

✅ Kıyma: 379 TL/kg

✅ Kuşbaşı: 399 TL/kg

Güzeldere, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul’un dört bir yanındaki üye marketlerimiz aracılığıyla ramazan boyunca vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla et sunmaya devam edeceğiz. Yapmış olduğumuz bu kampanya ile sofralara bereket getirmeye ve tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya kararlıyız."

Değerli Etler Kategorisinde de Fiyatlar Sabit!

Sadece kıyma ve kuşbaşı değil, değerli etler kategorisindeki fiyatlar da ramazan ayı boyunca sabit kalacak.

📌 Sabitleme kapsamındaki diğer et fiyatları:

Tranç: 459 TL/kg

Kontrfile & Biftek: 649 TL/kg

Antrikot & Dana Pirzola: 699 TL/kg

İstanbul’da Tüketiciler İçin Büyük Fırsat!

Son dönemde artan gıda fiyatları nedeniyle tüketiciler kırmızı et alırken daha dikkatli davranıyor. İstanbul PERDER üyesi marketlerin sunduğu bu kampanya, ramazan ayı boyunca vatandaşlara ekonomik alışveriş imkânı sağlayacak.

📌 Et fiyatlarındaki sabitleme, İstanbul genelinde geçerli olup yalnızca PERDER üyesi marketlerde uygulanacaktır.

Ramazan sofralarında kırmızı etin uygun fiyatlarla yer almasını sağlamak adına atılan bu adım, tüketiciler için önemli bir fırsat sunuyor.

📢 Gelişmeleri takip etmek ve kampanyadan faydalanmak için resmi kaynakları ziyaret edebilirsiniz:

🔗 Resmi Kaynak: İstanbul PERDER