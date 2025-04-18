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Eşref Rüya dizisinin bileti kesildi; Yayından kaldırılma sebebi şoke etti

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in uzun süren ekran hasretine son veren Eşref Rüya, beklenmedik bir kararla dijital platformlara veda ediyor.

Eşref Rüya dizisinin bileti kesildi; Yayından kaldırılma sebebi şoke etti

Sadece bir ay içinde YouTube’da 53 milyon izlenmeye ulaşan dizi, bu başarısına rağmen yoluna yalnızca televizyon ekranlarında devam edecek.

YouTube'da Rekor Kırdı, Ama Yayından Çekiliyor 📉

Hem televizyon hem de dijital platformda aynı anda yayınlanan Eşref Rüya için sürpriz bir karar alındı. İlk üç bölümüyle YouTube’da büyük ilgi gören dizi, 4. bölümün ardından bu platformdan tamamen kaldırılacak.

Yeni Bölümler Sadece TV'de Yayınlanacak 📺

İzleyicisini kısa sürede kendine bağlayan yapım, 5. bölüm itibarıyla sadece televizyon ekranlarından izlenebilecek. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi, artık dijital ortamda yer almayacak.

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