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Eşref Rüya dizisinde ortalık karıştı; Çağatay Ulusoy hayranları şaşkın

Kanal D’nin güçlü yapımı Eşref Rüya, 6. bölümüyle ekranlara geldi ama konuşulanlar ekrandaki sahneler değil, perde arkasındaki krizdi.

Eşref Rüya dizisinde ortalık karıştı; Çağatay Ulusoy hayranları şaşkın

Kulislerde konuşulan bomba iddialar, dizinin hayranlarını adeta ikiye böldü. İddiaya göre Deha dizisinin finaliyle boşa çıkan Aras Bulut İynemli, Eşref Rüya kadrosuna dahil olacak. Bu gelişmeyle birlikte başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy’un diziden ayrılacağı söylentileri sosyal medyada infial yarattı.

Dizinin tutkulu izleyicileri, hikâyenin bozulacağı ve karakterin duygusal bağının zedeleneceği endişesiyle yapımcılara adeta ateş püskürdü. Yapımcı ekipten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer alan Eşref Rüya, Eşref Tek’in suç dünyasındaki yükselişi ve Nisan’la kesişen aşk hikayesiyle ekran başındakilere heyecan ve duygu dolu anlar yaşatıyor. Bu beklenmeyen gelişme dizinin geleceğiyle ilgili büyük soru işaretleri oluşturmuş durumda.

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