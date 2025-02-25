Esnek çalışma modeli müjdesi; Mesai saati kısalıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü düzenlenen AK Parti Kongresi'nde çalışanları yakından ilgilendiren esnek çalışma modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın esnek çalışma modeliyle ilgili açıklamaları, yeni düzenin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili merak edilenleri Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem Apara canlı yayınında yanıtladı. İşte esnek çalışma modeli ile ilgili detaylar…

Bakanlıklar Hazırlıklara Başladı!

Esnek çalışma modeli kapsamında Bakanlıkların hazırlıklara başladığı ifade ediliyor. Özel sektörde çalışan ebeveynler için çocuk sayısına göre doğumdan sonraki 6 ay boyunca yarı zamanlı çalışma hakkının kanunlaşmasına rağmen, kamu sektöründe bu durumun geçerli olmadığı belirtiliyor. Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem, kamu çalışanları için de bir beklentinin olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bize gelen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bürokratlar bu konuyla ilgili bir araya geldiler ve bir taslak hazırlandı."

Erdem, kamu çalışanı annelerin de yarı zamanlı çalışma imkanından faydalanabileceğini belirtti. Ancak bazı meslek gruplarının bu düzenlemenin dışında tutulabileceğini, bu meslek gruplarının yarı zamanlı çalışmasının zorluk arz edebileceğini aktardı.

Yarı Zamanlı Çalışma Modeli Nasıl Olacak?

Yarı zamanlı çalışmanın nasıl uygulanacağına dair de bilgiler veren Erdem, şu şekilde açıkladı:

"Yarı zamanlı çalışmadan kast edilen, sabah gelip öğleden sonra gitmek değil; haftada 6 gün çalışan bir birey, 3 gün çalışıp 3 gün dinlenebilecek. Bu sayede yenidoğan çocuklar ile anne ve babaların birlikte vakit geçirmeleri sağlanmış olacak. Özel sektörde bu uygulama mevcut, kamuya da uygulanması planlanıyor."

Müjdeyi Verdi

Erdem, yasa tasarısını gördüğünü ifade ederek tasarının daha olgunlaşması gerektiğini belirtti. "Buradan müjdeyi vermiş olalım memur annelere," dedi.

Yeni İş Kanunu Geliyor mu?

Yeni çalışma modelinin dijital çağa, sosyal yaşama ve sosyolojik gelişmelere uygun olduğunu vurgulayan Erdem, bu yönde bir iş kanununun geleceğinin sinyalini verdi. Mesai saatleri hakkında da açıklamalar yapan Erdem, şu bilgileri paylaştı:

"Mesai saatlerinin azaltılması yönündeki bilimsel çalışmalar devam ediyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu konuda pilot uygulamalar yapılıyor ve oldukça başarılı sonuçlar elde ediliyor. Daha az mesai ile verim artışı sağlanıyor."

Kaynak: Faruk Erdem