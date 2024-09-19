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Eşi benzeri yok! 210 günde üretiyor! Binlerce TL'ye satıyor

Sivas’ta yaşayan ve yüksek kaliteli bıçaklarıyla Türkiye çapında ün kazanan usta bıçakçı Emre Göçeri, Topkapı Sarayı’nda gördüğü tarihi kılıçlardan ilham alarak dünyada benzersiz bir bıçak üretti. Göçeri’nin bu özel eseri, hem tasarımı hem de işçiliğiyle dikkat çekiyor.

Eşi benzeri yok! 210 günde üretiyor! Binlerce TL'ye satıyor

Emre Göçeri, Topkapı Sarayı’nda sergilenen tarihi kılıçları yakından inceleme fırsatı buldu. Üç kez ziyaret etmek zorunda kalan Göçeri, telefonla fotoğraf çekmenin yasak olduğunu belirterek, sarayın atmosferinden ve tarihi eserlerinden ilham aldı. Bu deneyim, onun bıçak yapımında yeni bir vizyon geliştirmesine neden oldu.

Eşi Benzeri Bulunmayan Bıçak Tasarımı

Göçeri’nin ürettiği bıçak, normal boyutlardaki bir Sivas bıçağının üç katı büyüklüğünde olup, çeliğin üzerine detaylı gravür işlemesi yapılmıştır. Tasarım ve üretim süreci toplamda yedi ay süren bu özel bıçak, manda boynuzunun 22 yıl boyunca kuruması için bekletilmiş bir malzeme ile üretilmiştir. Emre Göçeri, bıçağın fiyatını 70 bin TL olarak belirlerken, bu özel eserin talep üzerine 50 bin TL’ye teklifi olduğunu ifade etti.

Geleneksel ve Modern Tekniklerin Buluşması

Emre Göçeri, bıçağını üretirken geleneksel yöntemlerle modern teknikleri harmanladı. Topkapı Sarayı’nda incelediği Fatih Sultan Mehmet’in kılıcından esinlenen Göçeri, dövme çelik kullanarak sağlam ve estetik bir bıçak ortaya çıkardı. Ayrıca, dedesinin 100 yıl önce yaptığı işlemeleri inceleyerek el kalemiyle gravür yapmayı başardı. Bu sayede, makine gravürlerinin aksine, tamamen el işçiliğiyle gerçekleştirilmiş özgün bir tasarım ortaya çıktı.

Antika Manda Boynuzu ile Özel Dokunuş

Bıçağın sapında kullanılan manda boynuzu, Göçeri’nin bu esere kattığı özel bir unsurdur. 22 yıl boyunca bekletilen manda boynuzu, çeliğin sağlamlığına ek olarak antika bir estetik sunmaktadır. Göçeri, manda boynuzunun artık bulunmadığını ve dişi manda boynuzlarının kullanıldığını belirterek, eserin nadirliğini vurguladı.

Yoğun İşçilik ve Yüksek Değer

Tamamen el işçiliği ile üretilen bu özel bıçak, tasarım sürecinde yaklaşık 55 gün süren yoğun bir öğrenim sürecini de kapsamaktadır. Göçeri, Topkapı Sarayı’na üç kez daha gitmek zorunda kaldığını ve fotoğraf çekme yasağını aşarak eseri tamamladığını belirtti. Minyatür versiyonlarının ise 40 gün gibi kısa bir sürede üretildiğini ifade eden usta, her bir minyatürün yaklaşık 3.000 ila 5.000 TL arasında satıldığını sözlerine ekledi.

Emre Göçeri’nin ürettiği bu özel bıçak, Türkiye’nin tarihi zenginliklerini modern işçilikle buluşturan nadir eserlerden biridir. Yüksek fiyatı ve benzersiz tasarımıyla koleksiyoncuların ve bıçak meraklılarının ilgisini çekmektedir. Göçeri, gelecekte de benzer projelere imza atmayı ve geleneksel teknikleri modern tasarımlarla birleştirmeyi planladığını belirtti.

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