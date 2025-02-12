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Esenyurt Belediyesi'nde büyük skandal; Depremzedelere hakaret

Esenyurt Belediyesi’nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli gıda, kıyafet ve hijyen malzemesinin deprem bölgesine gönderilmediği ortaya çıktı.

Esenyurt Belediyesi'nde büyük skandal; Depremzedelere hakaret

İki yıl boyunca depolarda bekletilen malzemeler, çürüyerek kullanılamaz hale geldi.

Depremzedeler İçin Toplanan Yardımlar Depolarda Bekletildi

Önceki dönem belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un talimatıyla başlatılan kampanya kapsamında Esenyurtlu vatandaşlar, gıda maddeleri, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi temel ihtiyaç malzemeleri bağışladı. Ancak yardımların depremzedelere ulaştırılmadığı ve ilçedeki bir depoya bırakıldığı tespit edildi.

Koli üzerindeki etiketlerde "Esenyurt depremin açtığı yaraları birlikte sarıyor" ifadesinin yer aldığı görüldü. Zamanla kullanılmaz hale gelen yardım malzemelerinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaması kamuoyunda büyük tepki topladı.

Konteyner Mutfak da Gönderilmedi

Ortaya çıkan skandallar bununla da sınırlı değil. Esenyurt Belediyesi tarafından depremzedeler için hazırlanan konteyner mutfağın da Hatay’a gönderilmediği, belediyeye ait bir şantiyede kaderine terk edildiği öğrenildi.

Kamu kaynaklarıyla finanse edilen ve afetzedelerin yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan konteyner mutfağın neden bölgeye gönderilmediği konusunda yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

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