Erzurum'da deprem son depremler 21 Şubat kaç şiddetindeydi

Son dakika Erzurum'da deprem oldu. Erzurum'da 21 Şubat cuma günü hissedilen bir deprem meydana geldi. Erzurum depremi şiddeti kaç, Erzurum'da deprem şiddeti merak ediliyor!

AFAD açıkladı! Erzurum'da 4.4 şiddetinde deprem

AFAD, son dakika Erzurum depremi şiddetini açıkladı. Erzurum'da 21 Şubat cuma günü 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Türkiye'de bir deprem vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.4 olarak açıkladı.