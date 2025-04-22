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Erhan Afyoncu'dan Türkiye'yi şoke edecek açıklama; Artık felaket geldi

Prof. Dr. Erhan Afyoncu: "Türkiye yaşlanıyor, bu topraklarda tutunma gücümüz zayıflıyor"

Erhan Afyoncu'dan Türkiye'yi şoke edecek açıklama; Artık felaket geldi

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, sosyal medyada yaptığı açıklamayla kamuoyunu sarstı. Türkiye’nin nüfus artış hızının durma noktasına geldiğini belirten Afyoncu, bu durumun yalnızca sosyal değil, aynı zamanda stratejik bir beka meselesi haline dönüştüğünü vurguladı.

Afyoncu, doğurganlık hızındaki sert düşüşe dikkat çekerek, "Bugün Türkiye’nin en büyük sorunu budur" ifadelerini kullandı. Anadolu’da çalışacak genç nüfusun tükenmek üzere olduğuna işaret eden tarihçi, “Eğer bu tablo değişmezse, bu topraklarda yaşama kabiliyetimizi kaybedeceğiz” uyarısında bulundu.

Tarihsel Verilerle Uyarı

Osmanlı'nın son dönemlerinden örnekler veren Afyoncu, imparatorluğun nüfus kaybı sebebiyle savaşlarda dezavantaj yaşadığını hatırlattı. 1711'de Osmanlı'nın Rusya karşısındaki üstünlüğünün, sonraki yüzyılda tersine döndüğünü vurgulayan tarihçi, 1. Dünya Savaşı’na gelindiğinde ise Osmanlı’nın Rusya karşısında büyük nüfus farkıyla ezildiğini belirtti.

Yanlış Politikalar ve Kayıp Zaman

Afyoncu’ya göre, 1965’te yürürlüğe giren 557 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu büyük bir kırılma yarattı. Bu politikaların Batı ülkeleri örnek alınarak yürütüldüğünü, ancak Avrupa'nın doğurganlığı artırmak için teşvikler sunduğunu, Türkiye'nin ise doğumları sınırlandırdığını söyledi.

Doğurganlık Oranı Çöküşte

Verilere göre, doğurganlık hızı 1945’te 6.9 çocukken, 2023’te bu oran 1.51’e kadar düştü. Büyük şehirlerde bu rakam 1’in bile altına indi. Türkiye, doğurganlıkta Bulgaristan’ın gerisine düştü.

Bölgesel Farklılıklar Dikkat Çekiyor

Afyoncu, Şanlıurfa, Van, Diyarbakır gibi şehirlerde doğurganlık hızının hâlâ yüksek olduğunu, ancak bu bölgelerin desteği olmadan Türkiye ortalamasının kritik eşiğin çok altına düşeceğini ifade etti.

“Genç nüfusumuz var” algısının artık geçerliliğini yitirdiğini söyleyen Prof. Dr. Afyoncu, nüfusun ortanca yaşına bakıldığında Türkiye’nin hızla yaşlanan bir ülkeye dönüştüğünü belirtti. “Felaket kapıya dayandı” ifadesiyle konuşmasını noktalayan Afyoncu, doğurganlık hızının acilen 2.1 seviyesine çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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