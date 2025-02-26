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Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş hangisi önde? İşte son anket

📊 ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirdiği son seçim anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile karşı karşıya getirildi.

Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş hangisi önde? İşte son anket

Araştırma sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın gerisinde kalırken, Mansur Yavaş ise 4 puan farkla önde görünüyor.

İmamoğlu, Erdoğan'ın Gerisinde Kaldı

Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu karşısında oyların %42,5’ini alırken, İmamoğlu’nun oy oranı %39,7 olarak ölçüldü.

Kararsız ya da fikir beyan etmeyenlerin oranı ise %17,8 oldu.

Mansur Yavaş, Erdoğan’ın 4 Puan Önünde

Mansur Yavaş’ın aday olduğu senaryoda ise tablo tersine döndü.

Anket sonuçlarına göre Yavaş, Erdoğan karşısında %44,4 oy oranına ulaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan %40,1’de kaldı.

Bu senaryoda kararsızların oranı %15,5 olarak belirlendi.

Kaynak: ASAL ANKET 

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