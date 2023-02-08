Enkazda kalan kişileri arayıp dalga geçti! Mahkeme tutukladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremin ardından internette birçok kişi ulaşamadıkları tanıdıklarının kurtarılması için sesini duyurmaya çalıştı. İnsanlar enkaz altında dayanmaya çalışıp beklerken şahsın onları arayarak “Seni kurtarmaya geliyoruz” diyerek dalga geçtiğine dair ve kendi aralarında bu durumla eğlendiklerine yönelik ses kayıtları olduğu öğrenildi.

Olayda adı geçen kişilerden olduğu bilinen 16 yaşındaki S.A. Tekirdağ Çorlu ilçesinde olayın duyulduğu ilk gün emniyete gitti.



Tutuklanmasına karar verildi



S.A.’nın gözaltına alınmasının ardından bu paylaşımın kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi. S.A., hesap bilgilerinin çalındığını ve başkasının paylaşım yaptığını ileri sürdü. Bu ifadeden sonra serbest bırakıldı, ancak yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Mahkeme ise “Halkı düşmanlık ve kine tahrik veya aşağılama” suçu ile birlikte “Atatürk aleyhine işlenen suçlara muhalefet” suçuyla da tutuklanmasına karar verdi.