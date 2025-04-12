Enişteler mutlu; Fiat Doblo'da 300 bin TL sürprizi başladı

Uzman görüşleri, detaylı piyasa analizleri ve deneyimlere dayalı hazırlanan bu makalede, Fiat Doblo’nun mevcut kampanya detayları, fiyat avantajları ve pazardaki konumu titizlikle ele alınıyor.

Piyasa Analizi ve Araç Segmentinde Konumlanma

Hafif ticari segmentte uzun yıllardır “kral” olarak adlandırılan Fiat Doblo, rakipleri Citroën Berlingo, Opel Combo ve Peugeot Rifter ile neredeyse birebir aynı iç mekan tasarımına sahip. Ancak, güncel kasa değişimi sonrasında Doblo’nun fark yaratacak bir özelliği kalmayınca, fiyat açısından rekabet gücünde azalma gözlemlendi. Piyasadaki bu durum, potansiyel müşteriler arasında güvenilirlik ve yetkinlik eksikliği olarak yorumlanırken, marka bayileri devreye girerek beklenmedik bir hamle yaptı.



Sürpriz Liste ve Kampanya Detayları

Kampanyanın Öne Çıkan Unsurları:

175 Bin TL İndirim:

Fiat bayilerinin, Doblo satın almayı düşünen müşterilere sağladığı bu indirim, aracın cazibesini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu strateji, müşterilerin bütçelerine uygun seçenekler sunma konusunda deneyime dayalı güvenilir bir uygulamadır.

300 Bin TL Faizsiz Finansman Desteği:

12 ay vadeli ödeme kolaylığı sağlayan bu finansman desteği, araç alım sürecini daha çekici hale getiriyor. Ek olarak sunulan çeşitli kredi paketleriyle, müşterilerin tercihine uygun esnek çözümler sağlanarak finansal yetkinliği destekleniyor.





Model Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Fiat Doblo, farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle tüketici ihtiyacına cevap verirken, her modelde kalite ve performans standartlarını korumayı hedefliyor. İşte kampanya kapsamında sunulan bazı model detayları:

Easy 1.2 110 HP PureTech E6.4 (Manuel Benzin):

Giriş seviyesi model olarak 1.159.900 TL’den satışa sunulurken, ekonomik motoru

ve verimli manuel şanzımanı ile ön plana çıkıyor.

Easy 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 (Manuel Dizel):

Fiyatı 1.294.900 TL olan bu model, dizel motorlu versiyonu ile düşük yakıt tüketimi ve dinamik performansı bir arada sunuyor.

Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 (Manuel Dizel):

1.394.900 TL’den satışa sunulan bu donanım seviyesi, ekonomik ve pratik kullanım tercihleri için ideal.

Premio 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT (Otomatik Dizel):

Otomatik şanzıman tercihiyle öne çıkan bu model, 1.489.900 TL fiyat etiketiyle konfor ve kullanım kolaylığını bir araya getiriyor.

Premio Plus 1.5 130 HP BlueHDI E6.4 AT (Otomatik Dizel):

Üst donanım seviyesi olarak 1.619.900 TL’den satışa sunulması, tam donanımlı seçenek arayan müşterilere hitap ediyor.

Kaynak: https://www.fiatprofessional.com/tr/yeni-doblo-combi/yeni-doblo