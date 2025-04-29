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En ucuz SUV satışa çıktı! Dacia 544 Bin TL fiyat açıkladı!

📌 Otomobil hayali kuranlar için müjde: Dacia, SUV segmentinde Türkiye’nin en ekonomik sıfır kilometre modelini piyasaya sundu.

En ucuz SUV satışa çıktı! Dacia 544 Bin TL fiyat açıkladı!

SUV tercih eden sürücüler için erişilebilir fiyatlarla dikkat çeken yeni Sandero Stepway modelleri, engelli vatandaşlara yönelik ÖTV muafiyetiyle 504.444 TL'den başlayan fiyatlarla satışta!

Yüksek otomobil fiyatları vatandaşların alım gücünü zorlarken, uygun fiyatlı SUV modelleri daha çok talep görmeye başladı. Uzun süredir sedan otomobillerin hakim olduğu pazarda artık SUV modeller tahta oturdu. Türkiye’de de bu değişim dikkat çekiyor ve üreticiler daha çok SUV üretimine yöneliyor.


🚙 Dacia SUV Fiyat Listesi – Nisan 2025 ÖTV Muafiyetli Engelli Satışı:

Sandero Stepway Essential TCe 90 bg: 504.444 TL

Sandero Stepway Essential Eco-G 100 bg: 523.333 TL

Sandero Stepway Essential TCe 90 bg CVT: 529.444 TL

Sandero Stepway Expression TCe 90 bg CVT: 617.778 TL

Sandero Stepway Extreme TCe 90 bg CVT: 645.556 TL

📊 SUV Araçlar Neden Bu Kadar Revaçta?

Daha yüksek sürüş pozisyonu, geniş iç hacim ve şehir dışı kullanım kolaylığı ile SUV modeller sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de otomobil tercihlerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/daciayi-kesfet/engelliler-icin.html

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