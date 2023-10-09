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Emeklilere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli ve memurlar için müjdeli haberleri bu akşamki kabine toplantısında açıklanması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar ve emeklilere 100ncü yıl ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

Emeklilere müjdeli haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Milyonlarca vatandaş Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle bir seferlik yılın 3. emekli ikramiyesi verilip verilmeyeceğini merak ediyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli memurlar hakkında bir müjde vereceğini söyledi. Emekliler için beklenen haber açıklandıKabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi emeklilere duyurdu. 5.000 TL olacağı düşünülen emekli ikramiyesi ne zaman, kimlere yatacak? İşte konu hakkında yapılan son açıklamalar...

Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Konuya ilişkin en yetkili isim olan Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi. İşte, 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum...

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sonrasında Erdoğan, Kasım ayının ilk haftasında emekli olup çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5.000 TL ikramiye verileceğini açıkladı.

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık. Enflasyonun hala yüksek oranda seyretmesinin bizim bu çabamızı sekteye uğrattığınının elbette farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emeklilerimizi rahatlatack yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapmayı kararlaştırdık. Kasımın ilk yarısı itibarıyla hesaplara yatacak. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçireceğiz." dedi.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

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