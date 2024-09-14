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EMEKLİLER DİKKAT DİKKAT! Para İhtiyacınızın Olması Halinde Maaşlarınızın 18 Katına Kadar Nakit Verilecek, 3 Banka Açıkladı!

Emekli maaşlarını alanlar için yeni destek haberi geldi. Başvuru yapanlara destekler ödenecek!

EMEKLİLER DİKKAT DİKKAT! Para İhtiyacınızın Olması Halinde Maaşlarınızın 18 Katına Kadar Nakit Verilecek, 3 Banka Açıkladı!

Acil para ihtiyacı olan emekliler için haberler geldi. Anında ihtiyaç kredisi 3 bankadan sizlere maaşın 18 katına kadar hemen belgesiz sunulacak. Emekli olan kişiler bilindiği gibi maaşlarına göre kredi alabileceklerdir. Bu yüzden banka seçimi de önemlidir. Yapılan son dakika kampanyasında maaş müşterisi olmanız halinde aşağıdaki bankalardan maaşlarınızın 18 katına kadar nakit ödemeler alabileceksiniz. 

EMEKLİYE KREDİ 

Emekli maaşlarını alanlar için başlatılan bu kampanyada hem özel hem kamu bankaları destek olacak. 250.000 TL'ye kadar limitli olarak verilecek bu kredilerde maaşlarınıza göre kredi ödemeleri verilecek. 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası tarafından başlatılan bu kampanyada başvuru yaparak kolayca onay alacağınız bir emekli kredisi bulunmaktadır. 

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK ve İŞ BANKASI EMEKLİ KREDİSİ 

Maaşlarının 18 katına kadar kredi almak için en çok tercih edilen banka Ziraat Bankası oluyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan ve daha önce kredi almayan kişiler gelir belgesiz onay alabiliyorlar. İş Bankası ve Vakıfbank üzerinden de kredi başvuruları kolayca yapılabilmektedir.

BORÇLARI KAPATMAK 

Yüksek limitli kredilerde özellikle kredi notu düşük olan emekliler, hem banka sicilini düzeltmek için hem de diğer bankalardaki borçlarını kapatmak için borç kapatma kredisi olarak verilen kredileri kullanabilirler. Bankalardaki yeni ve eski borçlarınızı bir araya toplayarak maaşınızın 18 katına kadar kredi alabileceksiniz. 

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