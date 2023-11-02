Emekli ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu mu? 29 Ekim emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de

Emekli ikramiyeleri için tarih araştırmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleriyle ilgili müjdeli haberi vermiş ve Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle bir defaya mahsus ödeme yapılacağını açıklamıştı. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman ödenecek? emekli ikramiyesinde son durum ne?

Emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini de öngören Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazecilere açıklama yaptı.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

Buna göre; Emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi kasım ayının 15'ine kadar yapılacak.

12,2 MİLYON EMEKLİYE ÖDENECEK

12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.

KİMLER 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ ALAMAYACAK?

Emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

Çalışmayan emeklilere tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiye ödemesinde tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. NTV'de yer alan habere göre çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi. 12,2 milyon emekliyi ilgilendiren ödemelerin bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lira olarak açıklanmıştı.