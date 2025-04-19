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Elif Kırav neden öldü? Sevil Akdağ kimdir, filmleri dizileri oynadığı diziler hangileri?

İstanbul’un Fatih ilçesi, dün öğle saatlerinde trajik bir olaya sahne oldu. Oyuncu Sevil Akdağ, evinde yaşanan tartışma sırasında arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Elif Kırav neden öldü? Sevil Akdağ kimdir, filmleri dizileri oynadığı diziler hangileri?

Cinayet sonrası kaçmaya çalışan Akdağ, güvenlik kameralarından tespit edilerek kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olayın Seyri: Tartışma Cinayetle Sonuçlandı

Olay, Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde, dün saat 13.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı 29 yaşındaki Elif Kırav arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede şiddetlenmesi üzerine Akdağ, Elif Kırav’ı bıçakladı. Genç kadının aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra evden yaya olarak uzaklaşan Sevil Akdağ, polis ekiplerinin yaptığı güvenlik kamerası incelemesi sayesinde kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan oyuncunun sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi.

Komşuların İhbarı ve Olay Yeri İncelemesi

Çevre sakinleri, çığlık sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Elif Kırav’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede geniş çaplı çalışma yürüttü. Akdağ’ın, olaydan sonra kendi bileklerini de kestiği yönündeki iddialar ise henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Sevil Akdağ Kimdir? Hangi Yapımlarda Yer Aldı?

Sevil Akdağ, sinema ve televizyon dünyasında çeşitli yapımlarda rol aldı. Özellikle korku türündeki “Enna: Kara Büyü”, “Kulyas: Lanetin Bedeli” gibi filmlerde yer aldı. Ayrıca “Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var!” adlı komedi filminde de rol aldı.

Televizyon izleyicileri ise Akdağ’ı “Tutunamayanlar”, “Yasak Elma” ve “Benim Tatlı Yalanım” gibi dizilerden tanıyor. Oyunculuğun yanı sıra dijital projelerde de yer aldığı biliniyor.

Soruşturma Sürüyor

Cinayetle ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Emniyet kaynakları, Sevil Akdağ’ın ifadesinin ardından olayın tüm boyutlarının netleşeceğini ifade etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, olayın nedeni ve gelişimiyle ilgili yeni detayların önümüzdeki günlerde ortaya çıkması bekleniyor.

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