Eleman krizi; İşte kimsenin yapmak istemediği o meslekler!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2 ve üzeri çalışanı bulunan tam 86 bin iş yeriyle birebir görüşerek hazırladığı 2024 yılı raporunu kamuoyuna sundu. Raporda özellikle bazı meslek gruplarının personel sıkıntısı yaşadığı açıkça görülüyor.

İlgili pozisyonlara başvuru yapan kişi sayısının azlığı, başvuranların mesleki yeterlilikten yoksun olması veya deneyim eksikliği, nitelikli işgücü açığını büyütüyor.

📊 İşte Türkiye’de En Çok Eleman Bulunamayan 10 Meslek

İŞKUR verilerine göre işverenlerin eleman bulmakta en fazla zorlandığı meslekler şu şekilde sıralandı:

1. Garson (Servis Elemanı) 🍽️

Listenin zirvesinde yer alan garsonluk, hem açık iş ilanı sayısında hem de eleman temininde en zorlanan meslek oldu. Özellikle turizm bölgelerinde sezonluk çalışan bulmak her geçen yıl daha da zorlaşıyor.

2. Makineci (Dikiş) 🧵

Tekstil sektörünün bel kemiği olan makineciler, son yıllarda gençler tarafından tercih edilmiyor. Bu da üretim kapasitesini tehdit eder hale geldi.

3. Kaynakçı (Genel) 🔧

Sanayi sektöründe ciddi ihtiyaç duyulan kaynak ustaları, özellikle ağır sanayide kritik rol oynuyor. Ancak eğitimli kaynakçı bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

4. Temizlik Görevlisi 🧹

Hizmet sektöründe en çok açık ilan verilen pozisyonlardan biri olan temizlik görevlisi pozisyonu da, çalışmak isteyenlerin ilgisini çekmiyor.

5. Aşçı 🍳

Hem otel hem de restoran sektöründe büyük açık var. Usta aşçılar bulmak zorlaştığı gibi gençler bu alanda yetişmeyi tercih etmiyor.

6. Sıvacı 🧱

İnşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu sıvacılar, sahada en zor bulunan kalifiye çalışanlar arasında yer alıyor.

7. Satış Danışmanı 🛍️

Mağaza ve perakende sektöründe satış danışmanı arayışı hızla artıyor. Ancak yüksek performans beklentisi ve düşük maaş, ilgiyi azaltıyor.

8. Şoför – Yük Taşıma 🚚

Lojistik sektörünün belkemiği olan yük taşıma şoförleri, ehliyet ve deneyim gerekliliği nedeniyle zor bulunuyor.

9. Şoför – Yolcu Taşıma 🚐

Toplu taşımacılıkta, özellikle şehir içi ulaşımda yolcu taşıma şoförü eksikliği dikkat çekiyor. Yeterli ehliyet ve SRC belgesi arayışı bu sıkıntıyı artırıyor.

10. Gazaltı Kaynakçısı 🔩

Otomotiv ve savunma sanayinde çokça kullanılan gazaltı kaynakçılığı, teknik bilgi gerektirdiğinden eleman bulunması en zor alanlardan biri.



⚠️ Neden Eleman Bulunamıyor?

İŞKUR raporuna göre, bu mesleklerde eleman teminini zorlaştıran başlıca nedenler şunlar:

Başvuru yetersizliği

Yeterli mesleki beceriye sahip aday bulunamaması

Tecrübe eksikliği

Uzun ve düzensiz çalışma saatleri

Fiziksel olarak yorucu iş koşulları

Düşük ücret beklentileri

Bu faktörler, işverenleri ciddi şekilde zorlarken iş arayanlar için de fırsatları sınırlıyor.



👷‍♀️ Meslekler Var, Gençler Yok: Nitelikli İş Gücü Açığı Büyüyor

Rapor, Türkiye’de genç işsizliğin yüksek olmasına rağmen bazı mesleklerin boş kalmasının eğitim sistemindeki eksikliklerle ve algı problemleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Gençler masa başı işlere yönelirken, sanayi ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan emek yoğun işler arka planda kalıyor.