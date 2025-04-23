GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Eleman krizi; İşte kimsenin yapmak istemediği o meslekler!

İŞKUR’un 2024 İşgücü Piyasası Araştırması, Türkiye'de bazı sektörlerde ciddi eleman açığı olduğunu ortaya koydu. Garsonluktan kaynakçılığa kadar birçok meslekte işverenler personel bulamıyor. İşte en çok açık pozisyon bulunan ama en zor doldurulan meslekler listesi...

Eleman krizi; İşte kimsenin yapmak istemediği o meslekler!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2 ve üzeri çalışanı bulunan tam 86 bin iş yeriyle birebir görüşerek hazırladığı 2024 yılı raporunu kamuoyuna sundu. Raporda özellikle bazı meslek gruplarının personel sıkıntısı yaşadığı açıkça görülüyor.

İlgili pozisyonlara başvuru yapan kişi sayısının azlığı, başvuranların mesleki yeterlilikten yoksun olması veya deneyim eksikliği, nitelikli işgücü açığını büyütüyor.

📊 İşte Türkiye’de En Çok Eleman Bulunamayan 10 Meslek

İŞKUR verilerine göre işverenlerin eleman bulmakta en fazla zorlandığı meslekler şu şekilde sıralandı:

1. Garson (Servis Elemanı) 🍽️

Listenin zirvesinde yer alan garsonluk, hem açık iş ilanı sayısında hem de eleman temininde en zorlanan meslek oldu. Özellikle turizm bölgelerinde sezonluk çalışan bulmak her geçen yıl daha da zorlaşıyor.

2. Makineci (Dikiş) 🧵

Tekstil sektörünün bel kemiği olan makineciler, son yıllarda gençler tarafından tercih edilmiyor. Bu da üretim kapasitesini tehdit eder hale geldi.

3. Kaynakçı (Genel) 🔧

Sanayi sektöründe ciddi ihtiyaç duyulan kaynak ustaları, özellikle ağır sanayide kritik rol oynuyor. Ancak eğitimli kaynakçı bulmak neredeyse imkânsız hale geldi.

4. Temizlik Görevlisi 🧹

Hizmet sektöründe en çok açık ilan verilen pozisyonlardan biri olan temizlik görevlisi pozisyonu da, çalışmak isteyenlerin ilgisini çekmiyor.

5. Aşçı 🍳

Hem otel hem de restoran sektöründe büyük açık var. Usta aşçılar bulmak zorlaştığı gibi gençler bu alanda yetişmeyi tercih etmiyor.

6. Sıvacı 🧱

İnşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu sıvacılar, sahada en zor bulunan kalifiye çalışanlar arasında yer alıyor.

7. Satış Danışmanı 🛍️

Mağaza ve perakende sektöründe satış danışmanı arayışı hızla artıyor. Ancak yüksek performans beklentisi ve düşük maaş, ilgiyi azaltıyor.

8. Şoför – Yük Taşıma 🚚

Lojistik sektörünün belkemiği olan yük taşıma şoförleri, ehliyet ve deneyim gerekliliği nedeniyle zor bulunuyor.

9. Şoför – Yolcu Taşıma 🚐

Toplu taşımacılıkta, özellikle şehir içi ulaşımda yolcu taşıma şoförü eksikliği dikkat çekiyor. Yeterli ehliyet ve SRC belgesi arayışı bu sıkıntıyı artırıyor.

10. Gazaltı Kaynakçısı 🔩

Otomotiv ve savunma sanayinde çokça kullanılan gazaltı kaynakçılığı, teknik bilgi gerektirdiğinden eleman bulunması en zor alanlardan biri.


⚠️ Neden Eleman Bulunamıyor?

İŞKUR raporuna göre, bu mesleklerde eleman teminini zorlaştıran başlıca nedenler şunlar:

Başvuru yetersizliği

Yeterli mesleki beceriye sahip aday bulunamaması

Tecrübe eksikliği

Uzun ve düzensiz çalışma saatleri

Fiziksel olarak yorucu iş koşulları

Düşük ücret beklentileri

Bu faktörler, işverenleri ciddi şekilde zorlarken iş arayanlar için de fırsatları sınırlıyor.


👷‍♀️ Meslekler Var, Gençler Yok: Nitelikli İş Gücü Açığı Büyüyor

Rapor, Türkiye’de genç işsizliğin yüksek olmasına rağmen bazı mesleklerin boş kalmasının eğitim sistemindeki eksikliklerle ve algı problemleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Gençler masa başı işlere yönelirken, sanayi ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan emek yoğun işler arka planda kalıyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek! Emekli maaşlarına yeni formül; Zam oranları böyle yükselecek!
İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu İstanbul depremini 2 hafta önce bildi; Şener Üşümezsoy yeni depremi duyurdu
Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor Alman sismolog uyardı; İstanbul'a kayıyor
Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi Galatasaray’da beklenmeyen ayrılık; Tecrübeli futbolcu gönderildi
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı
İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi İstanbul depremi fiyatları arttırdı! Duyuru geldi
SON HABERLER
A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı A101 indirimli ürünler kataloğu mest etti; Peynir 65 TL'den satışa çıktı
İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi İstanbul'daki 6.2'lik depremin büyük sırrı; Yoshinori Moriwaki kötü haberi verdi
Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor! Halkbank 3404' e SMS gönderene bu şartla 3.200 TL para yatırıyor!
2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı! 2.el araçlara 280 Bin TL kredi desteği! Halkbank taksit tablosunu yayınladı!
Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı! Kredi borçları şipşak sıfırlanıyor; Akbank, TEB, QNB açıkladı!
Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı Konut kredisi faizlerinin düşeceği tarih açıklandı
İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir İstanbul deprem toplanma alanları: Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar, Ataşehir
Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı