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Elektrikli Renault 5'in Türkiye fiyatı dudak uçuklattı!

Renault 5 E-Tech'in Türkiye fiyatı Türkiye Sigorta Birliği listesinde 1.555.555 TL olarak belirlendi; elektrikli araç 2025’in ilk çeyreğinde satışta olacak.

Elektrikli Renault 5'in Türkiye fiyatı dudak uçuklattı!

Yaklaşık 30 yıl aradan sonra tamamen elektrikli olarak geri dönen Renault 5 E-Tech, resmi satış fiyatı henüz açıklanmamış olsa da Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Kasko Değer Listesi sayesinde fiyat bilgisi ortaya çıktı. 👀

Henüz lansmanı yapılmadan adından söz ettirmeyi başaran bu kompakt elektrikli model, 1.555.555 TL etiketiyle listede yer aldı. İlginç bir şekilde bu fiyat, aracın “Renault 5” ismine adeta numerolojik bir gönderme niteliği taşıyor.


🔍 Fiyat Nereden Tespit Edildi?

TSB, sigorta şirketlerinin araçlar için kasko değeri belirlemesini kolaylaştırmak amacıyla her ay detaylı bir liste yayınlıyor. Bu listede yer alan Renault 5 Techno versiyonu, henüz Renault Türkiye tarafından açıklanmamış olmasına rağmen, sektöre dair önemli bir ön gösterge sunuyor.

Ayrıca TSB verileri sadece tahmin değil. Listeler; üretici firmaların, ithalatçıların, web sitelerinin sunduğu fiyatlardan ve satıcı-alıcı faturalarından derlenerek oluşturuluyor. Bu nedenle, TSB listesi ile resmi fiyatlar arasında genellikle büyük farklar oluşmuyor.


⚙️ Renault 5 E-Tech Donanım ve Teknik Özellikler

TSB listesinde yalnızca Techno donanım seviyesine yer verildi. Bu paket, Almanya’da da giriş seviyesinin bir üstünde konumlanıyor.

🚗 Donanım Özeti:

Batarya Kapasitesi: 52 kWh

Menzil: 410 kilometre (tek şarjla)

Motor Gücü: 150 beygir

Tork: 240 Nm

ÖTV Oranı: %10 (düşük ÖTV diliminde)

Süspansiyon: Bağımsız arka süspansiyon sistemi ile sınıfında fark yaratıyor

Bu değerler, Renault 5’i hem şehir içi kullanımda verimli kılıyor hem de uzun menzil avantajı sunuyor.


🌍 Avrupa ile Kıyaslama: Farklı Versiyonlar Ne Kadar?

Renault 5, Avrupa pazarında dört farklı donanım seviyesiyle satışta:

Evolution

Techno

Iconic Five

Roland Garros

Almanya’da Techno donanımlı 150 HP versiyonun fiyatı 32.990 Euro yani yaklaşık 1.448.261 TL. Öte yandan 120 HP’lik daha uygun fiyatlı Techno versiyon 29.900 Euro (yaklaşık 1.312.610 TL) etiketi taşıyor.

Türkiye’ye sadece Techno paketin gelmesi, modelin yerelleştirilmiş versiyonlarının ilerleyen dönemde tanıtılabileceğine işaret ediyor.


📅 Ne Zaman Satışta Olacak?

Renault Türkiye, daha önce yaptığı açıklamalarda Renault 5 E-Tech’in 2025 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacağını belirtmişti. Bu takvime göre, 2025’in ilk aylarında modelin Türkiye lansmanı gerçekleşecek.


🧠 TSB Listesi Neden Önemli?

Daha önce birçok markanın fiyatı da TSB listesi aracılığıyla erken tespit edilmişti. Örneğin;

Togg T10X

Chery ve MG modelleri

Alpine A110 ve elektrikli Kangoo

Yeni Renault Duster

Bu örneklerde olduğu gibi, Renault 5 E-Tech için belirlenen 1.555.555 TL fiyatın da nihai satış fiyatına çok yakın olduğu söylenebilir. Kurda büyük bir değişiklik yaşanmazsa, Renault Türkiye’nin açıklayacağı rakamın da bu seviyelerde olması bekleniyor.


Renault 5 E-Tech Türkiye Özeti 📋

✅ Fiyat: 1.555.555 TL (TSB Kasko Değer Listesi)
✅ Donanım: Sadece “Techno” paketi tespit edildi
✅ Motor Gücü: 150 HP
✅ Menzil: 410 km
✅ ÖTV Oranı: %10
✅ Satış Başlangıcı: 2025’in ilk çeyreği
✅ Avrupa Fiyatı: 32.990 Euro (Techno 150 HP)

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