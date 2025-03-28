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Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan bu yüzden gözaltına alınmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan bu yüzden gözaltına alınmış

Pehlivan'ın, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ihlali iddialarıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltı Süreci ve İşlemler

Gözaltı Kararı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından verildi.

Sağlık Kontrolü: Pehlivan, gözaltı işlemlerinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Adliyeye Sevk: Sağlık muayenesinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Ekrem İmamoğlu'ndan Tepki

Gözaltı haberi sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı:

"Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi, bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Derhal avukatımı serbest bırakın!"

Mehmet Pehlivan bu yüzden gözaltına alınmış

Pehlivan hakkında başlatılan soruşturma, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi (suç gelirlerinin aklanması) ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülüyor. Savcılık, Pehlivan'ın mali işlemlerine ilişkin delilleri inceliyor.

CHP Grup Başkanvekili: "Avukat gözaltıları, hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Bu, siyasi bir operasyondur."

İstanbul Barosu: "Savunma hakkının engellenmesi kabul edilemez. Soruşturma şeffaf yürütülmelidir."

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