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Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrası üç anket sonucu belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “terör” ve “yolsuzluk” iddialarıyla başlatılan soruşturmanın ardından gözler kamuoyu anketlerine çevrilmişti. 19 Mart’ta başlatılan operasyonun siyasetteki etkileri, nisan ayı anketlerine yansıdı.

Ekrem İmamoğlu operasyonu sonrası üç anket sonucu belli oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR, Betimar ve Areda-Survey şirketlerinin nisan ayı araştırmalarını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre CHP, bazı araştırmalarda AK Parti’nin önüne geçerken, bazı verilerde ise iki parti arasında başa baş bir tablo dikkat çekiyor.

Üç Anket, Üç Çarpıcı Sonuç: CHP’nin Oyları Yükseliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmanın ardından kamuoyunda oluşan tepki, muhalif seçmende eylemsellik ve birlik duygusunu artırdı. Bu durum, anketlere de yansıdı.

Betimar Anket Sonuçları (Nisan 2025)

CHP: %32,5

AK Parti: %30,6

MHP: %10,1

DEM Parti: %9,4

Zafer Partisi: %4,3

İYİ Parti: %3,6

Yeniden Refah Partisi: %2,9

➡️ CHP, Betimar anketinde açık ara önde çıkıyor.

GENAR Türkiye Raporu (Nisan 2025)

AK Parti: %35,8

CHP: %35,6

DEM Parti: %9

MHP: %8,8

Zafer Partisi: %2,5

Yeniden Refah Partisi: %2,4

İYİ Parti: %2,3

➡️ AK Parti ile CHP arasında çok az fark var; adeta başa baş.


Areda-Survey Anketi (Nisan 2025)

CHP: %34,9

AK Parti: %32,6

DEM Parti: %8,5

MHP: %8,1

İYİ Parti: %4,5

Zafer Partisi: %3,4

Yeniden Refah Partisi: %2,6

➡️ Areda-Survey verileri de CHP'nin önde olduğunu gösteriyor.

Siyasi Dengelerde Değişim mi Yaşanıyor?

Abdulkadir Selvi’nin değerlendirmelerine göre, Ekrem İmamoğlu’na yönelik yolsuzluk operasyonu, muhalif seçmende bir kenetlenmeye neden oldu. Bu etki, özellikle CHP’nin oy oranında kısa vadede gözle görülür bir artış yarattı.

📌 Bu artışın sürdürülebilir olup olmayacağı, önümüzdeki haftalarda yapılacak yeni anketlerle daha net ortaya çıkacak.

🔗 KAYNAK: Anket firmalarının detaylı raporlarına ulaşmak için ilgili araştırma şirketlerinin web siteleri ziyaret edilebilir:

GENAR Araştırma
Betimar
Areda Survey

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