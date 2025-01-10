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Ehliyeti olana flaş düzenleme; B sınıfı da dahil edildi

İçişleri Bakanlığı, ehliyet sistemiyle ilgili milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir düzenlemeye gidiyor. A, B, C, D ve E sınıfı ehliyetler için uygulanan bazı şartlar kaldırılıyor. İşte detaylar...

Ehliyeti olana flaş düzenleme; B sınıfı da dahil edildi

Yeni düzenlemeye göre, sürücülere daha fazla esneklik ve kolaylık sağlayan değişiklikler şu şekilde:

Yaş Sınırlarında Esneklik

Daha önce D sınıfı ehliyet için 26 olan yaş sınırı 24’e çekilmişti. M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde ise yaş sınırı 16’ya düşürülmüştü. Şimdi bu düzenleme daha da genişletiliyor.

B Sınıfı Ehliyetle Motosiklet Kullanımı

B sınıfı ehliyete sahip sürücüler, 125 cc motor hacmine sahip motosikletleri kullanma hakkına sahip olmuştu. Yeni düzenlemeyle bu kapsam daha da genişleyecek.

Direksiyon Eğitimi Yeterli Olacak

125 cc’lik motosiklet kullanımı için sürücü kurslarına giderek "uygulamalı direksiyon eğitimi" almak yeterli olacak. Bu da sürücülere zaman ve maddi açıdan büyük kolaylık sağlayacak.

A2 Ehliyetler için Genişleyen Kapsam

A2 sınıfı ehliyetler, 125 cc’nin üzerinde ve 35 kW güce kadar olan motosikletleri kapsıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte A2 ehliyet sahipleri daha geniş bir motosiklet kullanım alanına sahip olacak. Bu durum, özellikle şehir içi ulaşımda ekonomik ve çevre dostu çözümler arayan sürücüler için büyük bir avantaj sunuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı bu değişiklikler, özellikle şehir içi trafiğin rahatlamasına katkı sağlarken, sürücülerin alternatif ulaşım araçlarına yönelmesini teşvik ediyor. Ayrıca sürücü kursu süreçlerinde yaşanan zorlukları da minimuma indiriyor.

Kaynak: İçişleri Bakanlığı Resmi Açıklamaları

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