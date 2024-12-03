Egea'nın tacını alır; 2025 model Fiat Tipo geldi! İşte fiyatı, tasarımı ve özellikleri

Fiat’ın bu hamlesi, markanın “şehir içi ulaşım” ve “aile taşımacılığı”na odaklanarak yeni bir sayfa açtığını gösteriyor. İşte 2025 Fiat Tipo’nun merak edilen tüm detayları…

2025 Fiat Tipo Tasarımı: SUV ve Hatchback Uyumu

Fiat’ın CEO’su Olivier François, yeni Tipo’nun geleneksel segment sınırlarını aşacağını belirtti. SUV’den ilham alan bir crossover olarak tasarlanan Tipo, hem modern hem de aile dostu bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımda, geniş iç hacim ve çok yönlülük ön planda tutulurken, şık hatlar ve dinamik görünüm yeni nesil bir aile aracı kimliği yaratıyor.

Motor Seçenekleri: Elektrikli ve Hibrit Alternatifler

2025 Fiat Tipo, Stellantis Grubu’nun CMP/e-CMP platformu üzerine inşa ediliyor. Tamamen elektrikli STLA Small platformuna da uyumlu olacak model, iki farklı motor seçeneğiyle gelecek:

Çevre dostu ve sıfır emisyonlu. Daha uzun menzil sunan ve içten yanmalı motorla desteklenen bir seçenek. Avrupa pazarında ağırlıklı olarak elektrikli versiyonlar sunulması beklenirken, Latin Amerika gibi bölgelerde içten yanmalı motorlu modeller de satışa sunulacak.





Fiyat ve Piyasaya Çıkış Tarihi

2025 Fiat Tipo’nun resmi fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak SUV tarzı ve elektrikli teknolojisiyle önceki modellere göre daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Fiyatların, donanım seviyelerine ve bölgesel vergi düzenlemelerine göre değişiklik göstereceği ifade ediliyor.

Kaynak: Gazeteoku Özel Haber