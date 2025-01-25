Egea'dan daha ucuz; Bu araç 20 bin lira taksitle satılacak

2025 model yılı için güncellenen fiyat listesinde, Renault Clio'nun sunduğu taksit fırsatları dikkat çekiyor. Özellikle Clio'nun fiyatının bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından daha uygun olması, otomobil piyasasında büyük bir ilgi uyandırdı.

Renault Clio'nun Taksit İmkanları

Renault Finans, Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster modellerinin tüm versiyonları için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %1,99 faiz oranıyla finansman imkanı sunuyor. Bu kampanya kapsamında aylık ödeme tutarı 19.861 TL olarak belirlenmiş. Kampanya, 31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olup, stoklarla sınırlıdır.

Renault Clio ve Fiat Egea Sedan Fiyat Karşılaştırması

Renault Clio'nun bazı versiyonları, Fiat Egea Sedan'ın belirli modellerine göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu durum, otomobil almayı planlayan birçok kişinin dikkatini çekiyor.

Renault Clio Güncel Fiyat Listesi (Ocak 2025):

Equilibre 1.0 TCe 90 hp (2024 Model Yılı): 1.078.000 TL

Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp (2025 Model Yılı): 1.244.000 TL

Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90 hp (2025 Model Yılı): 1.344.000 TL

Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp (2025 Model Yılı): 1.740.000 TL

Fiat Egea Sedan Güncel Fiyat Listesi (Ocak 2025):

Easy 1.4 Fire 95 HP GSR (Manuel Benzinli): 1.064.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR (Manuel Dizel): 1.322.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR (Otomatik Dizel): 1.440.900 TL

Renault, uygun fiyatları ve cazip taksit seçenekleriyle dikkat çekerken, Fiat Egea Sedan’ın bazı versiyonlarıyla rekabet edebilir seviyeye gelmiş durumda. Otomobil almayı düşünenler için her iki markanın da güncel kampanyalarını ve finansman seçeneklerini değerlendirmek faydalı olacaktır.

Not: Belirtilen fiyatlar ve kampanyalar, Ocak 2025 itibarıyla geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Güncel bilgiler için ilgili markaların resmi web sitelerini ziyaret etmeniz önerilir.

Kaynak: Gazeteoku.com