Efsane temizlik için, Dreame’nin efsane süpürge modelleri Efsane Kasım’a özel indirimlerle satışta

Akıllı ev ürünlerinin en hızlı büyüyen segmenti robot süpürgeler, gelişen özellikleri ve düşen fiyatları ile lüks bir ürün halinden çıkarak her ev için gerekli birer araca dönüştü. International Data Corporation isimli araştırma kuruluşu verilerine göre 2024 yılında dünya çapında 20 milyon satış adedini aşması beklenilen robot süpürgeler, tüm akıllı ev cihazları kategorisinde yüzde 2,2 pazar payına ulaşmış durumda. Yıllık yüzde 5,7 ortalama büyüme ile 2028’de satış adetlerinin 25 milyonu aşması bekleniyor.

Yeni özellikler

Kendi kendini temizleme ve kendi kendine toz toplama işlevlerine sahip çok yönlü modellerin payı giderek artarken, daha yüksek emiş gücü, köşe bucak temizlik için eklenen mekanik kollar, evcil hayvan tüylerinin dolanmasını önlemek için geliştirilen fırçalar, bakım gerektirmeyen toz toplama sistemleri, sıcak hava ve sıcak su ile paspasları kurutma, otomatik deterjan ekleme ve diğer sterilizasyon yetenekleri dahil olmak üzere robot süpürgelere pek çok özellik eklendi.

Akıllı kir tanıma, tüm ortam dinamik navigasyonu, haritalandırma ve yapay zeka destekli engellerden kaçınma yetenekleri ise diğer özelliklerle birleşince kullanıcılar robot süpürgelerine ellerini dahi sürmeden 90 günü varan temizlik yapabiliyorlar.

Pazar araştırmalarına göre, kendi kendini temizleyen ve otomatik toz boşaltma gibi özelliklere sahip istasyonlu robot süpürge modellerinin popülerliği artarken, Dreame, bu özelliklere sahip ürünlerinde Efsane Kasım’a özel fiyat indirimleri ve hediyeler sunuyor.

Dreame Efsane Kasım kampanyası

Dreame, kasım ayına özel kampanyası ile ev temizliğinde yeni bir çığır açıyor. Giriş seviyesinden amiral gemisi modellerine kadar istasyonlu robot süpürge modellerinde indirimler ve hediyeler sunulan kampanyada Dreame, kablosuz dikey süpürge modellerinde uyguladığı indirimlerle kampanyasını taçlandırıyor.

Dreame X40 Ultra ve Dreame L20 Ultra Robot Süpürgelerde Özel Kampanya

Dreame’nin en üst seviye özelliklerle donatılmış amiral gemisi modelleri X40 Ultra ve L20 Ultra, güçlü emiş gücü, akıllı haritalama ve otomatik temizleme istasyonu gibi özellikleri saç kurutucu hediyeleri ile satışa sunuluyor. 12.000 Pa Vormax emiş gücü, uzatılabilir ve kaldırılabilir yan fırça, akıllı paspas ve yıkama tahtası temizliği, OmniDirt kir tespit teknolojisi ile donatılan Dreame X40 Ultra, Efsane Kasım kampanyası döneminde Hair Glory saç kurutucu hediyesiyle birlikte 57.999 lira yerine 54.999 liradan satışa sunuluyor.

7.000 Pa Vormax emiş gücü, tam otomatik baz istasyonu, MopExtend teknolojisi, Pathfinder akıllı navigasyon sistemi, DuoScrub paspas sistemi ile donatılan Dreame L20 Ultra ise Efsane Kasım kampanyasına özel olarak Hair Gleam saç kurutucu hediyesi ile birlikte 39,999 lira yerine 37.999 liraya satın alınabiliyor.

Üstün özellikler daha uygun fiyata

Dreame'nin orta segment ürünleri, L10s Ultra, L10 Ultra ve L10 Prime ise güçlü performans ve üstün özellikleri bütçe dostu fiyatlarla kullanıcılara getiriyor.

5,300 Pa emiş gücü, tam otomatik baz istasyonu, AI ve 3D navigasyon sistemi, paspas kaldırma özelliğine sahip Dreame L10s Ultra Efsane Kasım kampanyasında 26.999 lira yerine 24.999 liraya satışa sunulurken, benzer özelliklere ve aynı emiş gücüne sahip L10 Ultra 24.999 lira yerine 23.999 lira fiyatla satışa sunuluyor.

Dreame’nin Türkiye’de satışa sunduğu yeni modeli L10 Prime ise kendi kendini temizleme, 4000 Pa emiş gücü, akıllı paspas kaldırma, LiDAR navigasyonu özellikleri ile 19.999 lira yerine 18.999 lira fiyatla satışa sunuluyor.

Giriş seviyesinde bile üstün özellikler

Dreame’nin Türkiye’deki giriş seviyesi kullanıcıların beğenisine sunduğu D10 Plus Gen 2, 6,000 Pa Vormax emiş gücü, otomatik toz toplama, yüzer fırça, uzun pil ömrü, sesli kontrol özellikleriyle birlikte 16.999 lira yerine 12.999 lira fiyatla satışa sunuluyor.

Dikey süpürgeler de kampanyalı

Dreame’nin yüksek emiş gücü ve hafif yapıya sahip R20 Dikey Süpürge modeli kampanyada 15.999 lira yerine 13.999 lira fiyattan satışa sunulurken, ıslak kuru süpürge modellerinden H12 Dual 17.999 lira yerine 16.999 lira, H12 Pro ise 15.999 lira yerine 14.999 lira fiyatla satışa sunuluyor.