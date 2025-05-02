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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden binlerce geliyor; Türkiye'ye büyük sıkıntı

Trakya’da iklim değişikliği nedeniyle artan böcek popülasyonu tarımı tehdit ediyor; uzmanlar zabrus zararlısına karşı çiftçileri acil önlem almaya çağırıyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden binlerce geliyor; Türkiye'ye büyük sıkıntı

Türkiye’nin tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya’da ciddi bir tehdit büyüyor. Uzmanlar, iklim değişikliğine bağlı olarak artan zararlı böcek popülasyonunun, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ gibi illerde tarımı tehdit ettiğini vurguluyor. Sıcak geçen kış ayları, zararlıların hayatta kalma oranını artırarak bölge genelinde ürün kayıplarına neden oluyor.


📌 Yüzlercesi Trakya’dan Giriş Yaptı: Uzmanlar Acil Önlem Çağrısında

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Sağlam, zararlı böceklerin bölgedeki etkisini değerlendirerek uyarılarda bulundu. Sağlam, son yıllarda ılıman geçen kış mevsimlerinin, bazı zararlı türlerin yayılmasını kolaylaştırdığını belirtti.

“Sıcak geçen kışlar, zararlıların kışı atlatmasını sağlıyor. Önceden sorun oluşturmayan bazı türler, artık salgın boyutunda etki gösteriyor.”

🐛 Buğday Tarlalarında Zabrus Tehlikesi

2025 yılı itibarıyla Trakya genelinde özellikle zabrus zararlısı (tarlalarda buğday yaprak ve sürgünlerini yiyerek gelişimi engelleyen bir tür) sık görülmeye başlandı. Aynı tarlaya üst üste buğday ekilmesi, zararlının çoğalmasına yol açtı. Bazı üreticiler ayçiçeğine yönelmek zorunda kaldı.

“Bu sene bazı buğday tarlalarında zabrus zararlısı öylesine arttı ki, çiftçiler ekili alanı bozup başka ürünlere geçmek zorunda kaldı,” diyen Prof. Dr. Sağlam, bu durumun doğrudan ekonomik kayıplara neden olduğunu vurguladı.

🔍 İklim Değişikliğinin Etkisi Tarım Üzerinde Derinleşiyor

Sıcak ve ılıman geçen kışlar, böceklerin doğal ölüm oranlarını düşürüyor.
Yağışlardaki düzensizlik, tarım zararlılarının popülasyon dengesini bozuyor.
Monokültür üretim (aynı alana sürekli aynı ürünü ekmek), zararlıların kolay üremesine zemin hazırlıyor. Bu durum, yalnızca verimi düşürmekle kalmıyor, çiftçilerin ilaçlama ve müdahale maliyetlerini de artırıyor.

🧪 Uzmanlardan Tavsiye: Tarlalar Daha Sık Kontrol Edilmeli

Prof. Dr. Sağlam, tarım alanlarının düzenli olarak gözlemlenmesi ve ilkbaharda zararlılara karşı erken müdahale yapılması gerektiğini belirtiyor.

Tavsiyeler:

Tarlalar haftalık periyotlarla kontrol edilmeli.
Ürün rotasyonu yapılmalı (aynı ürün arka arkaya ekilmemeli).
Yerel ziraat odaları ve ilçe tarım müdürlükleriyle irtibat artırılmalı.
Gerekirse üniversitelerden veya uzman kuruluşlardan destek alınmalı.

🌍 Tarımsal Gelecek İçin Tehlike Büyüyor

Trakya’daki bu gelişme, yalnızca bölgesel bir durum olarak görülmemeli. İklim krizinin tarım üzerindeki etkisi Türkiye genelinde yayılma potansiyeline sahip. Bu nedenle hem merkezi yönetim hem de yerel tarım kuruluşları, erken uyarı sistemlerini güçlendirmeli, biyolojik mücadele yöntemlerine daha fazla yatırım yapmalıdır.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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