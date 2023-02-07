E-ticaretten yardım başladı! Deprem yardımları sürüyor

Güneydoğu Anadolu bölgesinde olan deprem sebebiyle Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Urfa, Malatya ve Adıyaman illerinde birçok şirket ve kurum destek için bir bütün oldu. Zarar gören depremzedelere destek için öncelikli ihtiyaç ürünlerinin e-Ticaret üzerinden de e-Seferberlik adıyla başladığı öğrenildi.



Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı depremzedeler için öncelikli ürünlerin satılacağı e-Seferbelik (e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği) başlattığını açıkladı.



Açıklamada Ticaret Bakanlığı şunları söyledi:



“Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe ülkemizde faaliyet gösteren elektronik ticaret pazar yerleri ve bu yerlerde faaliyette olan satıcılarla beraber kargo ve lojistik işletmecileri katılım gösterecektir.”



Öncelikli deprem ihtiyaçları



E-ticaret ile vatandaşların depremzedelere destek olmak için alabileceği ürünler içinde; battaniye, nevresim, ısıtıcı, yastık, kadın hijyen seti, hijyen seti, atkı, eldiven, bere, bebek maması içinde yer alıyor. Depremde mağdur olan vatandaşlar için ürün listesi sürekli yenilenecek.



E-Seferberlik için platformlar



Trendyol, Hepsiburada, Migros, N11, Yemeksepeti, PTT, Amazon ve Çiçeksepeti şu an depremzedeler için ürün satın alınacak e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında yer alıyor.