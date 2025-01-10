E-okul kapandı mı? 2025 1. dönem e-okul karne girişi...

1. dönemin bitişiyle birlikte öğretmenler, öğrencilerin notlarını ve devamsızlık bilgilerini e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar. Ancak bu süreç için belirli bir tarih sınırı bulunuyor. Peki, e-okul ne zaman kapanacak? Öğretmenlerin e-okul not ve devamsızlık bilgilerini sisteme girmeleri için son tarih nedir?

E-okul not girişinin kapanacağı tarih, öğretmenler tarafından merak ediliyor. Öğretmenlerin not ve devamsızlık bilgilerini e-okul sistemine girebilmek için belirli bir süreleri bulunuyor. Bu süreç, karnelerin dağıtılacağı tarihten birkaç gün önce tamamlanmak zorunda. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin öğrencilerin dijital karnelerini hazırlayabilmesi için belirli bir zaman dilimi belirlemiştir.

E-okul, öğrencilerin dijital karnelerini oluşturabilmek için öğretmenlere belirli bir süre tanır. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönem, 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten önce öğretmenler, e-okul üzerinden tüm not ve devamsızlık bilgilerini güncelleyerek karneleri hazırlayacak. Ancak, e-okul sistemi üzerinden not girişinin kapanacağı tarih 15 Ocak 2025 Çarşamba gece yarısı olarak bekleniyor. Bu tarihten sonra öğretmenler, e-okul modülüne erişim sağlayamayacak ve karnelerin düzenlenmesi tamamlanmış olacak.

E-okul üzerinden dijital karne hazırlanırken, öğrenciler ve veliler de sisteme giriş yaparak çocuklarının not durumunu, devamsızlık bilgilerini ve diğer eğitim verilerini anlık olarak görebilecekler. E-okul, eğitim sürecinin dijitalleşmesini sağlayarak hem öğretmenlere hem de velilere büyük kolaylıklar sunuyor.

E-Okul VBS'ye Nasıl Giriş Yapılır?

E-okul sistemine giriş yapmak için "e-okul.meb.gov.tr" adresine giderek öğrenciye ait kimlik numarası ve okul numarası gibi bilgileri doğru şekilde girmeniz gerekmektedir. Ardından, sistemdeki öğrenci fotoğrafını doğrulayıp, öğrencinin notlarını, devamsızlık durumunu ve sınav tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.



E-okul sistemine giriş yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.