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Dünyayı korkuttu; Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) dünya çapında ün kazanan Türkiye, şimdi insansız kara araçları (İKA) alanında da önemli bir eşiği geçti.

Dünyayı korkuttu; Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü

Best Grup Savunma Sanayii tarafından geliştirilen FEDAİ-1 ve FEDAİ-2, Türk güvenlik güçlerinin hizmetine sunuldu. 🇹🇷💪

🚜 FEDAİ-1 ve FEDAİ-2: Türkiye’nin Yeni Nesil Kara Gücü

📌 FEDAİ-1, 400 kg ağırlığında, 600 kg yük çekebilen paletli bir sistem. 300 mm hendek geçebiliyor, %40 dik, %30 yan eğimi tırmanabiliyor. Uzaktan 1000 metreye kadar kontrol edilebilen araç, 7,62 mm silah sistemi ve kısa menzilli gözetleme donanımlarıyla sahada aktif görev yapıyor.

📌 FEDAİ-2 ise daha güçlü: 900 kg ağırlığında ve 1000 kg çekme kapasitesine sahip. 600 mm hendek geçme, %60 dik eğim çıkma yeteneğiyle öne çıkıyor. Uzun menzilli gözetleme sistemleri, sedye taşıma kapasitesi ve silah sistemleriyle donatılmış durumda. 🚀

🛠️ Türk Mühendisliğinden Tam Bağımsız Üretim

Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, AA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“2015'te Sur-Hendek operasyonlarında başlayan uzaktan kumandalı araç tecrübemizi insansız kara araçlarına taşıdık. AR-GE, ÜR-GE ve entegrasyon çalışmaları tamamen kendi bünyemizde yürütüldü.”

FEDAİ serisi, personel kaybını önlemeye odaklı ve maliyet etkin çözümler sunuyor. Asimetrik savaş koşullarında keşif, müdahale ve taşıma görevlerini üstlenebilen araçlar, Türkiye’yi bu alanda da üretici ülke konumuna taşıyor. SSB’nin liderliğindeki bu hamle, Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltma yolunda büyük bir adım.

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