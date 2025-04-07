Dünya bu aşkı konuşmuştu; İşte Sarah ve Musa'nın son hali...

İngiltere'den 13 yaşında tatil için gelen Sarah Cook ile Kahramanmaraşlı Musa Kömeağaç'ın imkânsız görünen hikayesi, yasal engellere, uluslararası krizlere ve nesiller boyu süren bir özleme dönüştü. İşte çiftin bugünkü hayatları ve yaşananların perde arkası...

Bir Yaz Aşkından Uluslararası Krize

Sarah ve Musa, 1997 yazında Alanya'da tanıştı. 13 yaşındaki Sarah'ın ailesiyle tatil için geldiği Türkiye'de, 18 yaşındaki Musa'ya âşık olması, medyanın ve hükümetlerin dikkatini çekti. Çift, kısa sürede imam nikahıyla evlendi, ancak Sarah'ın yaşı nedeniyle bu birliktelik hukuki bir krize yol açtı. İngiltere'nin müdahalesiyle Musa, "küçük yaştaki kızı alıkoymak" suçundan 28 gün hapis cezası aldı. Sarah ise ailesiyle ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Evlilikleri sırasında dünyaya gelen oğulları Muhammed, ayrılığın sembolü oldu. Sarah, Muhammed'i İngiltere'de büyüttü; Musa ise 15 yıldır oğlunu yüz yüze görme fırsatı bulamadı.

Ayrılık Sonrası Hayatlar: Yeni Aileler ve Özlem

Çiftin yolları ayrıldıktan sonra her ikisi de yeniden evlendi. Sarah, önce Anthony adlı bir komşusuyla, daha sonra Graham Web ile evlendi ve bu evliliklerinden üç çocuk sahibi oldu. Musa ise Kahramanmaraş'ta elektronik ürünler satan bir dükkân açtı ve İntizar ile Mehmet Ali adında iki çocuklu yeni bir aile kurdu.

Musa, oğlu Muhammed'le iletişimini internet üzerinden sürdürüyor: "Türkçe bilmiyor, sadece 'Baba seni seviyorum' diyebiliyor. Sarah, onu bana göndermekten korkuyor" 6. Muhammed, şu an 23 yaşında ve üç kardeşiyle birlikte İngiltere'de yaşıyor.

Baba-Oğul Buluşması: Bir Umut ve Hukuki Engel

Musa, oğluyla yüz yüze görüşme hayalini hâlâ koruyor. Ancak Sarah'ın, "Muhammed'in Türkiye'ye dönmeyeceği" endişesi nedeniyle bu buluşma gerçekleşemedi 6. Musa, "Yeni eşimle mutluyum, ancak hafızamda hep Muhammed var" diyerek duygularını paylaşıyor.

İngiltere'deki aile mahkemelerinin verdiği kararlar, baba-oğul ilişkisini sınırlandırsa da Musa, hukuki süreçleri takip etmeye devam ed iyor.

Kültürel Miras: 90'ların Unutulmaz Hikayesi

Sarah ile Musa'nın aşkı, 90'ların en çok konuşulan olaylarından biri olarak popüler kültüre damga vurdu. Medyada sık sık yer bulan hikaye, "yaz aşkı" kavramını yeniden tanımlarken, ergenlik dönemindeki ilişkilerin hukuki boyutuna da dikkat çekti.

Bugün, benzer uluslararası aşk hikayeleri (örneğin ABD'li Anna-Marie ile Türk Mürsel) sosyal medyada popüler olsa da Sarah ve Musa'nın trajik tonu, nesiller arasında hâlâ bir sembol olarak anılıyor.