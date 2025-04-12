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Doktordan sapıkça mesajlar: Kadın hastalara bakın neler yazmış

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan bir grup doktorun yer aldığı WhatsApp yazışmaları, tıp dünyasında ve kamuoyunda büyük infial yarattı.

Doktordan sapıkça mesajlar: Kadın hastalara bakın neler yazmış

Yazışmalarda kadın hastalara yönelik kullanılan ifadeler, hem meslek etiği hem de insan hakları açısından ciddi endişelere yol açtı.

Sosyal medyada hızla yayılan mesajlar, gazeteci İbrahim Haskoloğlu tarafından paylaşılırken, yazışmaların bir başka doktor tarafından kendisine sızdırıldığı belirtildi. Mesajlarda, kadın hastalar hakkında kullanılan cinsiyetçi, aşağılayıcı ve son derece rahatsız edici ifadeler toplumda öfke uyandırdı.

Yazışmalar: Kadın Hastalara Yönelik “Görülmeye Değer” Yorumlar

İddialara göre, WhatsApp grubunda yer alan doktorlar, kadın hastaları fiziksel görünümleri üzerinden yorumlamış; bazı mesajlarda ise diğer doktorları "görmeye" davet etmiş. Bu ifadelerin sapkınca ve son derece mesleğe yakışmayan bir üslupta olduğu vurgulanırken, yazışmaların içeriği etik dışılığın ötesinde, insan onurunu zedeleyici boyutlara ulaşmış durumda.

Bu tür söylemler, doktor-hasta arasındaki güven ilişkisini zedelemekle kalmıyor, aynı zamanda sağlık sistemine olan inancı da derinden sarsıyor.

Üniversite Yönetimi Harekete Geçti: Görevden Uzaklaştırma ve Soruşturma
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Konya Selçuk Üniversitesi bir açıklama yaptı. Açıklamada, yazışmalarda adı geçen personellerin görevlerinden uzaklaştırıldığı ve konu hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı belirtildi. Üniversitenin yaptığı açıklama şöyle:

“Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır.”

Bu açıklama, sürecin adli ve idari yönden takip edileceğine dair kamuoyuna verilen ilk mesaj oldu. Ancak kamuoyu, bu açıklamanın ötesinde, somut adımlar ve sonuçlar bekliyor.


Tıp Etiği ve Kadın Hakları Uzmanlarından Tepki: "Meslekten Men Edilmeli"

Olayın duyulmasının ardından sağlık hukuku uzmanları, kadın hakları savunucuları ve tıp meslek örgütlerinden tepkiler gecikmedi. Türk Tabipler Birliği (TTB), bu tür olayların münferit olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ve meslek etiği eğitimlerinin yetersizliğini gözler önüne serdiğini belirtti.

Kadın Hakları Dernekleri ise bu tür mesajların "cinsiyet temelli şiddetin bir yansıması" olduğunu ve ilgili kişilerin yalnızca görevden değil, meslekten men edilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Uzman Değerlendirmesi: Bu Olay Neyi Gösteriyor?

Uzman Psikiyatrist Dr. G. A., konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu tür davranışlar sadece bireysel bir etik ihlali değil, aynı zamanda kurumsal bir ihmalin de göstergesidir. Kadın hastaların cinsiyet kimliği üzerinden yorumlanması, sağlık hizmetinin objektifliğini ve güvenilirliğini ortadan kaldırır.”
Hukukçular ise olayın sadece üniversite düzeyinde değil, savcılık nezdinde de soruşturulması gerektiğini vurguluyor.

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