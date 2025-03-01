Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar

Nüfus Politikaları kurulunda, Doğum izni süreleri belli oldu. Babaya doğum izni, işçi memur ayrımı gibi konular gündeme geldi. 10 gün izin verilen, memur babaları ve 5 gün izin verilen işçilerde yeni dönem başlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın Nüfus politikaları kurulunda, doğum oranlarının artırılması için yeni politiları gündeme aldığını ifade etmesi ardından detaylar belli oldu.

İzinler artıyor, işçi ve memur ayrımı kalkıyor!

Memur babalarına 10 gün, işçilere 5 gün süre verilmesinde adaletsizlik de ortadan kalkıyor. Hükümet işçi ve memur ayrımını ortadan kaldırarak babalara 10 gün izin vereceği öğrenildi.

3 bin lira çocuk yardımı

0-66 ay aralarına çocuk sahiplerine 3 bin lira çocuk bakım hakkınına da başladığını ifade eden Işkhan, "“Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalanmış, 414 çocuk bakım desteği verilmiştir” diye konuştu. Işıkhan, ayrıca kadın çalışanların istihdam edilmesi için sağlanan ücret, prim ve vergi desteğini 25 bin liradan 32 bin 500 liraya çıkardıklarını ifade ederek, “Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için uyguladığımız çocuk bakım desteğini de 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselttik. Ayrıca, sadece imalat sektöründe uyguladığımız programı sağlık, bilgi iletişim sektörlerine de yaygınlaştırdık. Son olarak 25 ilde uygulanan bu programı tüm ülkemize yaygınlaştırdık” açıklamasını yaptı.

Doğum izni süreleri artırılıyor!

Doğum izni sürelerinde ne kadar artırılacağı belli oldu. Şu an için 6 ay uygulanan doğum izninin 1 yıla çıkartılması planlanıyor. Bu konuda özel sektör ve memurlar için de şartların eşitlenmesi planlanıyor.