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Doğu'dan fena geliyor; Türkiye'ye Şubat müjdesi

Türkiye'de ocak ayında beklenen kar yağışları gerçekleşmeyince gözler artık şubat ayına çevrildi.

Doğu'dan fena geliyor; Türkiye'ye Şubat müjdesi

Meteoroloji uzmanları, şubat ayına dair ilk verileri paylaşarak soğuk hava ihtimaline dikkat çekti.

Rusya Üzerinden Soğuk Hava Dalgası 

Hava tahmin modellerine göre, Rusya üzerinden Türkiye’ye yönelebilecek güçlü bir soğuk hava dalgası ihtimali bulunuyor. Eğer bu sistem hareketlenirse, ülkeye giriş yapabileceği en erken tarih 7 Şubat olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, kutup kökenli soğuk hava kütlelerinin de Türkiye'ye inme ihtimali mevcut.

Marmara ve Batı Bölgeleri İçin Kar Yağışı

Meteoroloji kaynakları, özellikle Marmara ve batı bölgelerinde kar yağışı ihtimalinin halen sürdüğünü vurguluyor. Ancak bu tür sistemler, atmosferik koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebildiğinden, net tahminler için birkaç gün daha beklemek gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde modellerin güncellenmesiyle hava durumu tahminleri daha da netleşecek. Meteoroloji uzmanları, vatandaşların gelişmeleri yakından takip etmesini öneriyor.

Kaynak: Gazeteoku.com ve MGM

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