GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Doğalgazla tasarruf etmenin yolu: Eviniz kaç derecede hem ısınır hem de az para ödersiniz?

Soğuk kış günleriyle birlikte, evlerimizde uygun sıcaklık seviyesini yakalamak hem konfor hem de tasarruf açısından büyük önem taşıyor.

Doğalgazla tasarruf etmenin yolu: Eviniz kaç derecede hem ısınır hem de az para ödersiniz?

Kombiyi verimli kullanmak, enerji tasarrufu sağlamak ve evdeki sıcaklığı ideal seviyede tutmak için doğru ayarları yapmak gerekmektedir. Peki, kombiyi hangi sıcaklıkta çalıştırmalısınız? İşte uzmanların önerileri ve ekonomik bir ısınma için ipuçları…

Kombi Ayarlarını Nasıl Yapmalısınız?

Evdeki her odanın ısı ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle, kombi ayarlarını yaparken odaların kullanım sıklığı ve boyutları göz önünde bulundurulmalıdır. Uzmanlar, her odanın ideal sıcaklık değerinin farklı olduğunu belirtiyor. Örneğin, oturma odası için önerilen sıcaklık 20°C civarındayken, yatak odasında bu sıcaklık biraz daha düşük tutulabilir.

Kombi Derecesi Nasıl Ayarlanmalı?

Kombilerin minimum sıcaklık ayarı genellikle 30-35°C civarındadır. Ancak bu, çoğu zaman evin tamamını istenilen sıcaklıkta tutmak için yeterli olmayabilir. İşte farklı hava koşullarına göre kombi ayarları:

Orta Soğuk Günlerde: Eğer dışarıda orta seviyede bir soğuk varsa, kombi ayarını 40-60°C arasında tutmak önerilir. Bu sıcaklık, evde rahat bir ısınma sağlar ve enerji tüketimi açısından ekonomiktir.

Daha Soğuk Günlerde: Kışın daha soğuk geçtiği günlerde, kombi sıcaklığını 65-70°C seviyelerine çıkararak evde konforlu bir sıcaklık sağlanabilir. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, bu ayar iç mekanın ısınmasını garanti eder.
Ekonomik ve Konforlu Isınmanın Sırları

Kombiyi düşük sıcaklıklarda çalıştırmak tasarruf sağlıyor gibi görünebilir, ancak bu durum evin yeterince ısınmamasına ve sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, her odanın ihtiyacına göre sıcaklık ayarlarının yapılması gerektiğini vurguluyor. Evinize uygun kombi ayarlarıyla, hem enerji tasarrufu sağlar hem de kışın rahat bir ortamda yaşarsınız.

Bu yazı, uzman tavsiyeleri doğrultusunda, evde doğru sıcaklık ayarlarının nasıl yapılacağını ve ekonomik bir ısınma için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele alıyor. Hem enerji verimliliği hem de yaşam konforu açısından önemli bilgiler sunuyor.

Kaynak: Enerji Verimliliği Uzmanları

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para Ziraat Bankası kartı olana yılbaşı müjdesi; 8.500 TL hdiye para
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor SGK girişi 1999-2021 arası olana prim, yaş, yıl tablosu; Bakan emeklilik yaşını görüyor
Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş Maaş tablosu ayyuka çıktı; Emeklinin yeni aylığı buymuş
1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi 1.099 TL'ye raflarda; ŞOK beklenen makinayı getirdi
O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak O burçlar kötü günleri geride bıraktı; 2025 onların senesi olacak
SON HABERLER
Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu Ve liste resmen açıklandı; ÖTV'siz satılacak araçlar belli oldu
Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü? Narin Güran davası son dakika karar; Narin'i kim, neden öldürdü?
1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi 1 milyon TL’nin aylık faiz getirisi güncellendi! Banka banka yeni faiz oranları listesi
5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası 5.200 TL taksitle 900.000 TL kredi! Ziraat Bankası'ndan KONUT KREDİSİ kampanyası
Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir? Gassal dizisi konusu nedir? Oyuncuları ve çekim yeri neresi, hangi şehir?
Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü
İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan İstanbul'a acil kodlu tarih verildi; Eşik aşıldı! Yaklaşıyor yaklaşmakta olan
Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor Manchester City'nin genç yıldızı Galatasaray'a geliyor