Doğalgazda sihirli sayı; Hem ısının hem tasarruf edin!

Soğuk havaların etkisiyle, pek çok kişi kombisini en uygun ayarda çalıştırarak hem ısınmayı hem de tasarruf sağlamayı hedefliyor. Evde kış aylarında ideal sıcaklığı korumak için kombi hangi dereceye ayarlanmalı? İşte uzmanların önerdiği en konforlu ve ekonomik kombi ayarları:

Kombinin En Verimli Kullanım Şekli

Kombi ayarları konusunda en doğru sıcaklık değerini belirlemek için evdeki farklı odaların ısı ihtiyacına göre bir ayarlama yapılması gerekiyor. Isı mühendisliği açısından, her odanın konfor şartları farklı sıcaklık dereceleri gerektirebilir. Örneğin, oturma odası için ideal sıcaklık 20°C civarındayken, daha az kullanılan yatak odası için bu derece daha düşük olabilir.

Kombi Kaç Derecede Olmalı?

Kombilerin minimum sıcaklık ayarı genellikle 30-35°C’den başlamakla birlikte, bu ayar çoğu zaman evi istenen seviyede ısıtmak için yeterli olmayabilir. İşte farklı ısı ihtiyaçlarına göre kombi ayarları:

Orta Soğuk Günler İçin: Oda sıcaklığı 20°C hedefliyorsanız, kombiyi 40-60°C arasında çalıştırmanız önerilir. Bu sıcaklık, çoğu evde rahat bir ısınma sağlar ve ekonomik bir tüketim sunar.

Daha Soğuk Günlerde: Kışın havanın çok soğuduğu günlerde, kombi ayarının 65-70°C seviyelerine çıkarılması gerekebilir. Bu sıcaklık, dışarının aşırı soğuk olduğu zamanlarda evi sıcak tutmak için yeterlidir.

Ekonomik Isınmanın Sırrı

Tasarruf sağlamak için kombiyi düşük derecelerde çalıştırmak, ilk bakışta mantıklı görünse de, yetersiz ısınmaya neden olabilir ve bu durum sağlık sorunlarına yol açabilir. Evin her odasında farklı sıcaklık değerleri belirleyerek ve kombiyi evin ihtiyacına göre ayarlayarak, hem ekonomik hem de konforlu bir ısınma sağlamak mümkün. Unutmayın, evi aşırı yüksek sıcaklıkta ısıtmak enerji tüketimini artırabilir. İdeal sıcaklık ayarlarını tercih ederek, kış boyunca tasarruflu ve sağlıklı bir şekilde ısınabilirsiniz.

Kaynak: gazeteoku.com