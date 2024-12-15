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Doğalgaz faturası yüzde 50 düşecek; Evde hemen deneyin

30 yıllık deneyime sahip kombi ustası Bekir Kuvvetli, doğalgaz faturalarını yarıya indirmenin yollarını paylaştı. Kuvvetli, basit ama etkili önlemlerle, evdeki enerji tüketiminin nasıl azaltılabileceğini ve faturaların nasıl düşürülebileceğini anlattı.

Doğalgaz faturası yüzde 50 düşecek; Evde hemen deneyin

1. Isı Yalıtımını Kontrol Edin

Bekir Kuvvetli, doğalgaz faturalarının artmasının en büyük sebeplerinden birinin yetersiz ısı yalıtımı olduğunu belirtiyor. “Isı yalıtımınız zayıfsa, sıcak hava hızla dışarı çıkar ve kombiniz daha fazla çalışır. Bu da doğalgaz tüketimini artırır” diyen Kuvvetli, ilk olarak evdeki yalıtımı kontrol etmenin önemini vurguluyor. Kapı ve pencere kenarlarında basit önlemlerle ısı kaybını engelleyebilirsiniz. Örneğin, pencere kenarlarına fitil yerleştirmek veya kapı altlarına sünger takmak, büyük fark yaratabilir.

2. Oda Termostatı Kullanın

Kuvvetli, oda termostatlarının doğalgaz tüketimini denetlemenin en etkili yöntemlerinden biri olduğunu söylüyor. Termostat, evin sıcaklığını sabit tutarak gereksiz doğalgaz harcamasını engeller. Özellikle geniş evlerde, ısıyı daha dengeli bir şekilde dağıtmak için termostat kullanmak, uzun vadede ciddi tasarruf sağlar. Bu basit cihaz, ekonomik bir yatırım olup, doğalgaz faturalarını azaltmada önemli rol oynar.

3. Kombiyi Sürekli Düşük Sıcaklıkta Çalıştırın

Çoğu kişi kombiyi gün içinde kapatıp yeniden açarak tasarruf etmeye çalışsa da, Kuvvetli bu yöntemin aslında enerji israfına yol açtığını belirtiyor. Kombiyi sürekli düşük bir sıcaklıkta çalıştırmak, evin sıcaklığını dengelemekte en verimli yöntemdir. Kombiyi açıp kapamak, sistemin daha fazla enerji harcamasına neden olur. Bu alışkanlıkları gözden geçirmek, doğalgaz tüketimini azaltmaya yardımcı olacaktır.

4. Petek Temizliğine Özen Gösterin

Peteklerin düzenli olarak temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Kuvvetli, peteklerin içinde biriken kir ve tortuların ısı dağılımını engellediğini belirtiyor. “Petek temizliği yapılmazsa, daha fazla doğalgaz harcanır, ancak ısınma sağlanamaz” diyor. Ayrıca peteklerin önündeki mobilya ve perdelerin ısı akışını engellememesi için düzenlenmesi gerektiğini ekliyor.

5. Gece Sıcaklık Ayarını Düşürün

Gece saatlerinde kombinin sıcaklığını düşük tutmak, enerji tasarrufu sağlamanın en etkili yollarından biridir. Kuvvetli, “Gece boyunca evin sıcaklığını yüksek tutmak yerine, düşük bir sıcaklıkta tutmak daha ekonomik olur. Uyurken fazla sıcaklığa ihtiyaç yoktur” diyor. Bu yöntem, konforlu bir uyku sağlarken aynı zamanda doğalgaz faturalarını da azaltır.

Kaynak: Kombi ustası Bekir Kuvvetli

Derleme: gazeteoku.com

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