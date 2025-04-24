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Dizel otomobili olanlar üzgün; Herkes satmak için kuyruğa girdi

Çevreci dönüşüm rüzgarı, dizel motorlu araçların sonunu getirdi. Bir dönem revaçta olan dizel otomobiller, artık yollarda istenmeyen misafir konumunda. Çevre odaklı düzenlemeler ve vergi politikaları, kullanıcıları araçlarını satmaya yöneltti.

Dizel otomobili olanlar üzgün; Herkes satmak için kuyruğa girdi

Avrupa başta olmak üzere birçok ülke, dizel motorlara ciddi kısıtlamalar getirdi. Bazı markalar üretimi durdururken, bazı ülkeler dizel araçları tamamen yasakladı. Amaç net: Karbon salınımını azaltmak ve yeşil enerjiye geçişi hızlandırmak.

🔁 Takas Teşvikleri ve Vergi Kıskacı

Yeni politikalar, dizel sahiplerini elektrikli araçlara yönlendirmeyi hedefliyor. Birçok ülke, eski dizel araçları takasa kabul ederek cazip fırsatlar sunuyor. Ancak bu yeterli değil. Elektrikli araçlara geçmek istemeyenler için cezai uygulamalar da devrede.

💸 Avrupa’da Yeni Vergi Yolda: Türkiye Sırada mı?

Avrupa ülkeleri, dizel araçlara “iklim vergisi” getirmeye hazırlanıyor. Bu vergi, elektrikli araçlarda sıfır, hibritlerde düşük, dizel araçlarda ise maksimum seviyede uygulanacak. Türkiye’de de benzer bir uygulamanın gündeme gelmesi bekleniyor.

⏳ Sahipleri Panikte: Satışlar Hız Kazandı

Yeni düzenlemelerden çekinen dizel otomobil sahipleri, araçlarını ellerinden çıkarmak için harekete geçti. Vergi gelmeden satmak isteyenler, ikinci el piyasasında ciddi bir hareketlilik oluşturdu.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

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