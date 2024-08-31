Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı!

Son dakika Diyarbakır'da 21 ağustos tarihinde itibaren aranan Narin Güran'la ilgili son dakika gelişmesi.

21 Ağustos tarihinden beri bulunamayan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında bir son dakika daha! Sabah saatlerinde gözaltına alınan amcası sonrası, Narin Güran'ı annesi Yüksek Güran'da gözaltına alındı.

Narin Güran öldü mü?

Tanşantepe Mahalle muhtarı amcası S.G. sonrası gözaltına alınan anne Yüksel Güran sonrası, Narin Güran öldü mü soruları sıklıkla sorulmaya başlandı. Şu an için Narin Güran halen kayıp ve bulunamadı. Narin Güran öldü mü soruları şu an için ölmedi olarak ynaıt verilebiliyor.

Soruşturma kapsamında abi E.G. gözaltına alınmış, ancak kolundaki ısırık izlerinin abiye ait olmayınca serbest bırakılmıştı. Ancak amca ve anne neden gözaltına alındı bilinmiyor.

Yüksel Güran neden gözaltına alındı?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin anne Yüksek Güran'ın ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.