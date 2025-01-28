Diyanet; 2025 Kurban ve Ramazan bayramı hangi gün, ne zaman?

İbadetlerini yerine getirmek ve tatil planlarını bu tarihlere göre şekillendirmek isteyenler, 2025 yılı bayram takvimini merak ediyor. İşte, 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ile yılın önemli dini günleri...

2025 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2025 yılında Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart Cumartesi günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazar günü başlayacak. Bayramın üç günü şu şekilde olacak:

30 Mart 2025 Pazar (Bayramın 1. günü)

31 Mart 2025 Pazartesi (Bayramın 2. günü)

1 Nisan 2025 Salı (Bayramın 3. günü)

2025 Kurban Bayramı Ne Zaman?

2025 yılında Kurban Bayramı yaz aylarında kutlanacak. Bayram arifesi 5 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise şu tarihlerde idrak edilecek:

6 Haziran 2025 Cuma (Bayramın 1. günü)

7 Haziran 2025 Cumartesi (Bayramın 2. günü)

8 Haziran 2025 Pazar (Bayramın 3. günü)

9 Haziran 2025 Pazartesi (Bayramın 4. günü)

2025 Yılında Kandil Günleri ve Dini Günler Takvimi

Müslümanlar için büyük anlam taşıyan kandil geceleri ve diğer dini günler de belirlendi. İşte 2025 yılına ait önemli dini günlerin tarihleri:

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Dini günlerin doğru bir şekilde takip edilmesi, ibadetlerini yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı'na özel ibadetler ve kutlamalar için hazırlıklarını yapan vatandaşlar, bu tarihleri dikkate alarak planlamalarını yapabilir.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Web Sitesi