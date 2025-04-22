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Dilan ve Engin Polat'ın ultra lüks araçları satılıyor! İşte fiyatları

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla uzun süre gündemde kalan Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar bugün açık artırmayla satışa sunuluyor. Toplam 8 araç için biçilen değer tam 77 milyon TL!

Dilan ve Engin Polat'ın ultra lüks araçları satılıyor! İşte fiyatları

Geçmiş dönemlerde el konulan lüks araçlar için satış günü geldi çattı. TMSF'nin kontrolünde düzenlenen açık ihale süreci, İstanbul'daki TMSF binasında saat 10.00 itibarıyla başladı.

İhale Nasıl Yapılıyor?

🔐 Araçlar, TMSF'nin atadığı kayyum tarafından 7/24 güvenlik kameralarıyla izlenerek kapalı otoparkta koruma altına alındı.

📋 Bağımsız değerleme şirketlerinin belirlediği rayiç bedeller, ihale ilanına muhammen bedel olarak yansıdı.

✉️ İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini önce kapalı zarf yöntemiyle iletti. Eğer en yüksek teklif, muhammen bedelin üzerindeyse açık artırma aşamasına geçiliyor.

📍 İhale detaylarına ve başvuru sürecine ilişkin bilgiler TMSF'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

Araçlar Nerede ve Nasıl Görülebiliyor? 👀

Satışa sunulan lüks araçlar, önceden randevu alan alıcılar tarafından fiziki olarak incelenebildi. TMSF yetkilileri, araçları yerinde görmek isteyenler için belirli bir süre tanıdı.

Hangi Araçlar Satışta?

🛻 Lüks SUV’lar
🚘 Premium sedan modeller
🚗 Spor otomobiller

Toplam 8 aracın satışa çıkarıldığı ihalede, tek tek veya toplu olarak teklif verme imkânı da bulunuyor.

TMSF Ne Zaman Devreye Girdi?

Polat çiftine ait Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketi’ne, TMSF tarafından kayyum atanmıştı. Bu kapsamda şirketin tüm mal varlıkları devlet gözetiminde yönetime alınmıştı. El konulan araçların satışıyla birlikte devlet, kamu zararını telafi etmeyi hedefliyor.

📌 Gelişmeleri ve sonuçları TMSF'nin resmi internet sitesinden takip edebilirsiniz.

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