Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, bir ay önce değişikliğe uğramıştı. Eşgüdüm için ekleme yapılmış ve değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan açıklamada, "Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilerek %50 oranında azaltılarak tahsil edilecektir" denilmiştir.

Katılım Payı Tutarları Yeniden Belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle, sağlık hizmeti sunucularında uygulanacak katılım payı tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında: 20 TL

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde: 20 TL

Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan hastanelerde: 20 TL

Diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastanelerinde: 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde: 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde: 20 TL

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında: 50 TL katkı payı alınacak.

Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar tamamlanana kadar, özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilerek %50 oranında azaltılarak tahsil edilecektir.

Bu tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecektir.

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