GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
Ak Parti AF için düğmeye bastı Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile sağlık hizmetlerinde uygulanacak katılım payı ücretlerinde değişiklik yapıldı. Yıllar sonra ilk kez geçtiğimiz ay değiştirilen ücretlere yönelik gelen tepkilerin ardından bazı sağlık uygulamalarında indirime gidildi.

Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı, bir ay önce değişikliğe uğramıştı. Eşgüdüm için ekleme yapılmış ve değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yapılan açıklamada, "Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlanana kadar; özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilerek %50 oranında azaltılarak tahsil edilecektir" denilmiştir.

Katılım Payı Tutarları Yeniden Belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle, sağlık hizmeti sunucularında uygulanacak katılım payı tutarları yeniden belirlenmiştir. Buna göre:

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacak.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında: 20 TL

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt polikliniklerinde: 20 TL

Sağlık Bakanlığınca üçüncü basamak hastane olarak basamaklandırılan hastanelerde: 20 TL

Diş hekimliği fakülteleri bulunan devlet/vakıf üniversite hastanelerinde: 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan devlet üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde: 20 TL

Tıp fakülteleri bulunan vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde: 20 TL

İkinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında: 50 TL katkı payı alınacak.

Sağlıkta basamaklar arası sevk zincirinin etkinliğini artırmak üzere tüm sağlık basamaklarının birbirine entegrasyonu ve eş güdüm içinde sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar tamamlanana kadar, özel sağlık hizmeti sunucuları hariç olmak üzere ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi, birinci basamaktan sevk edilmiş gibi kabul edilerek %50 oranında azaltılarak tahsil edilecektir.

Bu tebliğ, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ve tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütecektir.

Kaynak linki

ÇOK OKUNAN HABERLER
Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı
10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak 10 bankadan ortak karar! Bankaya TL koyana her ay 1 memur maaşı kadar para yatacak
Halkbank kredi musluklarını açtı; Aylık 1.439,46 TL taksitle 36 ay vadeli 20.000 TL destek kredisi Halkbank kredi musluklarını açtı; Aylık 1.439,46 TL taksitle 36 ay vadeli 20.000 TL destek kredisi
750 Bin TL Faizsiz Kredi! Akbank ve Garanti BBVA Dev Kampanyayı Başlattı 750 Bin TL Faizsiz Kredi! Akbank ve Garanti BBVA Dev Kampanyayı Başlattı
Araba alacaklar dikkat; Kampanya başladı: 250 bin TL faizsiz... Araba alacaklar dikkat; Kampanya başladı: 250 bin TL faizsiz...
40'lı tuvalet kağıdı 199,90 TL'ye düştü! Kaçıran çok üzülecek! CarrefourSA duyurdu 40'lı tuvalet kağıdı 199,90 TL'ye düştü! Kaçıran çok üzülecek! CarrefourSA duyurdu
SON HABERLER
Bir dönüm toprak yeter; Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de! Bir dönüm toprak yeter; Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de!
Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti Devlet hastanelerinde muayene olacaklar dikkat; Ücretler değişti
4A, 4B, 4C'ye emeklilikte devrim; Milyonlarca kişiye 5 yıl erken emeklilik! 4A, 4B, 4C'ye emeklilikte devrim; Milyonlarca kişiye 5 yıl erken emeklilik!
AK Parti AF için düğmeye bastı; Kritik tarih belli oldu AK Parti AF için düğmeye bastı; Kritik tarih belli oldu
Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor! Ziraat Bankası emeklilerin hesaplarına 29.500 TL yatırıyor!
Bizim Toptan açıkladı; Tuvalet kağıdı 59.90'a satılıyor Bizim Toptan açıkladı; Tuvalet kağıdı 59.90'a satılıyor
00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde 00:00'da hesaplara 50.000 TL yattı! ON Dijital, QNB, TEB hesabı olanlara müjde
Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor! Banka hesabınızı kontrol edin! Halkbank emeklilere 12.500 TL yatırıyor!